「お気に入りの衣装」のショーパンで…

元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚(28)が秋冬のショートパンツコーデを披露し、注目を集めている。

「お気に入りの衣装でニンマリ カレンダーオフショット」とつづり、インスタグラムのストーリーズで「Nagisa Watanabe 2026/01-2026/12 Calendar」のオフショットをアップ。水色と茶色模様の半そでモヘアニット、黒のショートパンツに白のニット帽を合わせたコーデを披露した。別の投稿では座った態勢でのオフショットもアップ。「このカレンダーは完全受注生産のため、10/21までしか購入できません！お早めに！」とのコメントが書き込まれている。

SNSでは「本当にスラッとして美脚だね」「新しい時代の幕開けを感じます」「よく見るとアイテムの一つ一つが凄いやないですか」「変わり続ける渚さん」「美しいだけでなくスタイルも最強」「スッゲー細いな」など、さまざまな意見が寄せられていた。 渡邊は2023年にPTSD（心的外傷後ストレス障害）のため休養に入り、担当番組をすべて降板。24年にフジテレビを退社しフリーに。現在はさまざまな分野で活動している。