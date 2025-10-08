サガテレビのサッカー番組「KICK OFF！ SAGA」は4日、「驚異の高校生 新川志音選手 密着SP前編」として、J2サガン鳥栖のU―18（18歳以下）に所属し、U―22日本代表にも選出されたFW新川志音の特集を放送。7日にはYouTubeでも公開された。

新川は、2月に育成組織に所属しながらトップチームの試合に出場できる「2種登録」となった。7月12日の大分戦では初得点し、リーグ戦のクラブ最年少得点（17歳11カ月6日）をマーク。これまでJ2リーグ戦27試合に出場。5得点1アシストを挙げている。小菊義雄監督はキャンプで衝撃を受けたと言い、「世界に旅立った選手、日本代表で戦った選手と同じにおい、雰囲気を感じた」と証言する。

新川は普段、佐賀市の龍谷高校に通う高校3年生。この日は午前8時40分に登校。一昨日は熊本戦。「疲れは多少あるが、ちょっと抜けた感じ」だと話す。担任教諭や同級生が見た新川の意外な素顔とは。

YouTubeには「イケメンやなー」「新川かわいい」、担任教諭が元Ｊリーガーの太田恵介さんであることから「教諭してるんやね」といったコメントが寄せられた。

今回は前編で、後編は後日放送される。