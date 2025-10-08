【単独取材】「二人三脚でやってきた」ノーベル賞・坂口志文氏の平坦でなかった研究者人生　陰には妻の支え　学生「教子先生はいるだけで場があたたかくなる方」

ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文さん。偉業達成の背景には「二人三脚」で歩んできた妻の存在がありました。



過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見し、ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授（７４）。１０月８日、ＭＢＳの単独インタビューに答えました。



（大阪大学 坂口志文特任教授）「いろんな人からたくさんメールが何百通か来ていて、それを見ていると、少しずつ実感が湧いてきました」





この快挙を支えてきたのが、大学の招へい教員でもある妻・教子さんです。（大阪大学 坂口志文特任教授）「二人三脚にようにしてやってきたと思いますので」坂口さんは自身の研究のため、皮膚科医だった教子さんと約４０年前に渡米。しかし、平坦な道のりではなかったといいます。（大阪大学 坂口志文特任教授）「研究所があまり評価してくれなかった時は、いつまでそこにおれるか、ポジションをキープできるか不安になってきますから。（Ｑそういうとき時に奥さまは？）そうなったらそうなったで日本に帰るしかしゃあないねと。またどこか探して落ち着いてもう１回出直すしかしゃあないと」教子さんの楽観的な性格に支えられてきました。２人をよく知る学生は…（研究室の学生）「（志文先生は）温厚で少し物静かな印象を持たれるかと思いますけど、教子先生はすごく明るくて場の雰囲気をあたたかくしてくれる、いてくださるだけで場があたたかくなるような方です」（坂口特任教授）「家内が聞いたら喜ぶと思います」（研究室の学生）「志文先生がそうではないと言っているわけではないですよ」長年の研究生活の末、夫婦２人で掴んだノーベル賞でした。