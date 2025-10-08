【森友文書】赤木さんのメールなど約２万５０００ページ分を新たに開示　妻・雅子さん「しっかりと検証していただきたい」　加藤財務大臣は新政権になっても文書開示続けるべきと言及

森友学園をめぐって改ざんされた財務省の決裁文書。関与を苦に自殺した職員の遺族に４回目の開示です。



８日、赤木雅子さんやその代理人が財務省を訪れました。雅子さんの夫で近畿財務局職員だった俊夫さんは、森友学園への国有地売却に関する決裁文書の改ざんを命じられたことを苦に自殺しました。



雅子さんは、財務省側が検察に任意で提出したとされる文書の開示を求め提訴。大阪高裁が国に文書の開示を命じたため、これまでに約２万９０００ページが開示されていました。





代理人の弁護士らによりますと、４回目の開示となる８日、近畿財務局に保管されていた文書のほか、俊夫さんが送受信したメールの電子データ、約２万５０００ページ分が新たに開示されました。（赤木雅子さん）「今後はこういうことのないように、と言われることが、私には『夫のことはもう終わったことでしょ』と言っているようにしか聞こえず、それがすごく辛い。森友事案について、しっかりと検証していただきたい」加藤財務大臣は、開示後の会見で次のように言及しました。（加藤勝信財務大臣）「ご遺族の方々、奥様をはじめ、大変いろんな思い、つらい思いをされていると思います。いろんな質問があれば、それに対して誠意をもってお答えさせていただいている」また、新政権になってからの開示については「遺族に対して約束をしたことなので、政府が変わってもそうした姿勢で当たるべきだ」と述べました。