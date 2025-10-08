楽天が、11月22日に楽天モバイルパーク宮城で「楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山」、同23日に東北5県で「楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025」を開催すると発表した。

ファン感謝祭は「EAGLES MEETS YOU！」と題し、ファンと選手が直接ふれあえるイベントを実施。また、ろっけんファンフェスタは、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催し、ファンと選手が一緒に楽しめるイベントを企画している。

＜楽天イーグルス ファン感謝祭2025 Supported by 洋服の青山〜EAGLES MEETS YOU！〜 概要＞

■開催日：11月22日（土）

■開催時間（予定）

・9：00〜12：00 スタジアム各所で選手が登場するイベントを開催

・12：00〜15：00 フィールド内のイベント等を開催

※内容は変更になる場合があります

■場所：楽天モバイルパーク宮城

■テーマ：EAGLES MEETS YOU！

■チケット販売スケジュール

・10月25日（土）10：00〜 年間シートオーナー、楽天イーグルス公式ファンクラブ先行販売

※楽天イーグルス公式ファンクラブは各コース順次販売開始いたします

・10月26日（日）10：00〜 一般販売

■詳細は下記ご参照ください

https：//www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924743.html

※イベント情報やタイムスケジュールなどの詳細は、後日球団WEBサイトにてお知らせします

＜楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025 概要＞

■開催日：11月23日（日・祝）

■開催時間（予定）

・開場：13：30

・開催時間：14：00〜16：00

※全会場共通

※時間は変更となる場合がございます

■各県開催場所（予定）

・青森県：弘前市民体育館「青森県弘前市大字五十石町7」

・岩手県：岩手県営武道館「岩手県盛岡市みたけ3−24−1」

・秋田県：CNAアリーナ★あきた（秋田市立体育館）「秋田県秋田市八橋本町6−12−20」

・山形県：山形国際交流プラザ 山形ビッグウイング「山形県山形市平久保100」

・福島県：パルセいいざか「福島県福島市飯坂町字筑前27−1」

※各県、各会場へ直接のご連絡・お問い合わせはご遠慮ください

■内容

ファンの皆さまと選手が一緒に楽しめるイベントを実施

※会場により内容は異なります

※参加選手は未定です

■定員：各会場300名程度

■詳細は下記ご参照ください

https：//www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500924548.html

※参加券申込方法など詳細は、後日球団WEBサイトにてお知らせします