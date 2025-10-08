タレント小林礼奈（33）が8日、自身のブログを更新。誹謗（ひぼう）中傷案件の示談が成立したことを報告した。

「以前より対応を進めていた掲示板『ママスタ』での誹謗中傷投稿について、開示請求・示談交渉を経て、無事に示談が成立し、終結いたしました」と報告。「本件は弁護士を通じて正式に手続きを行い、相手方からの示談金のお振込みをもって解決しています」と明かした。

「示談書の内容には守秘義務があるため掲載は伏せますが、『正式に終結した証明』として、担当弁護士法人からLINEにていただ終結のご報告メッセージを記載いたします。※掲載については、弁護士確認のうえ許可を得ています」と「示談金の振り込みをもって全て終了となります」などと記されたLINEの画像をアップした。

「今回の件を通じて、匿名掲示板での投稿であっても 必要に応じてきちんと法的手続きを進められるということを改めて感じました。同じような被害で悩まれている方にも、『泣き寝入りせず、法的な道を選ぶ選択肢がある』ということを伝えたいと思い、この場でご報告させていただきます」と経緯を公表した理由を説明した。

「現在も同掲示板の投稿について複数件進行中ではありますが、ひとつひとつ丁寧に対応しながら、前を向いて歩んでいきたいと思います。今後も、誹謗中傷や虚偽の投稿を確認した際には、必要に応じて開示請求や慰謝料請求など、適切な法的措置を講じてまいります」と記した。

小林は16年、お笑いコンビ「流れ星☆」たきうえと結婚し、第1子女児を出産。20年に離婚した。7月に再婚を発表し、8月には第2子の妊娠中であることを公表した。

小林はこれまで誹謗中傷について被害届の提出など法的措置を講じていくことを宣言していた。