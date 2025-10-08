10月は世界各地で予選が開催されるFIFAワールドカップ予選。現時点では48チーム中18チームの出場が決定。今月に更なる出場チームが決定します。

ヨーロッパでは、各組1位が出場権を獲得。首位を走っているフランス、スペイン、イングランド、ポルトガル、クロアチア、スイスらが出場を決める可能性。イタリアを抑えグループ首位を走っているノルウェーも、今月に出場権を獲得する可能性があります。

アフリカでは、すでにモロッコとチュニジアが出場決定。10月に予選最後の2試合が行われ、残す枠の『7』が決定します。各組の1位チームが出場権を獲得し、エジプト、セネガル、ベナン、カーボベルデ、コートジボワール、アルジェリア、ガーナがそれぞれグループ首位に立っています。

カナダ、メキシコ、アメリカの開催国以外で争う北中米の枠は『3』。各組1位チームが出場権を獲得できる中、スリナム、ジャマイカ、ホンジュラスが現在首位。出場権獲得へ優位に立っています。

そしてアジアは各組予選3位〜4位通過した6チームでのプレーオフに参加。A組はカタール、UAE、オマーン。B組はサウジアラビア、イラク、インドネシアに分かれ各組1位の2チームが出場権を獲得。各チーム1試合のみの総当たり戦で、A組はカタール、B組はサウジアラビアで開催されます。