８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本サッカー協会（ＪＦＡ）が７日、都内で会見し、影山雅永・技術委員長（５８）の契約解除を発表したことを報じた。

影山氏はＵ―２０Ｗ杯視察に向かった際のパリ行きの機内で、児童ポルノを閲覧した疑いで当局に拘束され、その後有罪判決を受けた。協会は緊急会見を行ったが、罪状や本人の認否などについて「プライバシーの保護」として、詳細を明らかにしなかった。

コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は「もう、まったく話にならないんですけど」と話し出すと「児童ポルノって言葉をちょっと考えちゃうんですよ」と続けた。

「ポルノって言葉は劣情をむき出しにしていくっていう定義があるじゃないですか？ だから、児童とポルノはまったく合わない言葉ですよ。合わないことを誰がやってるって言ったら、大人がやってるわけですよね。大人中心の世の中で大人至上主義で子供はあたかも大人の予備軍みたいに思ってる中で、こんな、とんでもないことが世界的問題になってる」と怒りをあらわにすると「我々はどうしても大人の視野で世界を見ちゃうけど、子供って自然じゃないですか。唯一の自然としてある時だけは、ちょっと大人の世界に介入させない、自由にさせるっていうのは根本的に考えないと、この児童ポルノみたいなとんでもないことが横溢（おういつ）しちゃうんじゃないかって考えちゃうんですよね」と続けていた。