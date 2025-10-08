大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月8日の放送にお笑いコンビの2丁拳銃（小堀裕之、川谷修士）が出演した。近況や、自分たちよりも稼いでいるという川谷の妻・野々村友紀子について語った。

大竹まこと「いま稼ぎはどうなの？」

小堀裕之（2丁拳銃）「相方が稼いでいます」

川谷修士（2丁拳銃）「僕が、というわけじゃないんですが（笑）。いま妻が引っ張りだこです。野々村友紀子というコメンテーターで。放送作家だったんですけどテレビに出るようになって。もともと僕らより先輩なので、小堀を怒るというところから、番組がそこを追ってくれるようになって。そこからあれよ、あれよ、と」

水谷加奈「容赦なく怒っていますもんね」

大竹「なんで怒られるの？」

小堀「よく『漫才だけせえ』と言われるけど、しているんですよ。22、3年間、新ネタで100分間やっているんですよ」

大竹「時間じゃないけどね」

小堀「厳しいな（笑）。確かに内容ですけども。合間に弾き語ったり、落語をつくって披露したり。すると『芸人が弾き語るな』と。オリジナルソングを」

大竹「誰だって怒るだろう」

小堀「メッセージとしてはあまり変わらないと思っているんですけど」

川谷「おもしろソングじゃないでしょう」

大竹「小堀くんはそういう自分の別分野を広げよう、という意味合いもあったけど、漫才をちゃんとやれ、と。それで、川谷くんの奥さんのほうが出るようになった。『野々村友紀子を黙らせろ！』という特番まであったと」

川谷「いつの間にやら冠までついて」

大竹「川谷くんはいま家事一般やゴミを出して、買い物に行くなど」

川谷「しっかりやっています」

大竹「楽しいですか？」

川谷「これがもう、慣れてきましたね（笑）。分担しないといけないんだ、ということがわかりました。冠番組もアンタッチャブルの柴田とやっていますから」

大竹「そうなの？ 旦那を超えた（『M-1グランプリ2003』でアンタッチャブルが3位、2丁拳銃が4位だった）」

小堀「それで野々村さん、修士には甘いんですよ。僕に厳しい。家庭のストレスを僕にぶつけてきている」

川谷「ストレスないわ（笑）」