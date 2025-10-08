「この度は、クラリーノ美脚大賞オーバー40ty部門にご選出いただき、心より感謝を申し上げます。本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを、光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にしてまいりたいと存じます。改めまして、この度はご選出いただき、ありがとうございました」

10月6日、都内で「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式がおこなわれた。だが、オーバー40ty部門に選ばれた米倉涼子（50）は体調不良のため、授賞式は欠席していた。スポーツ紙記者は言う。

「米倉さんは2011年に『30代部門』でも同賞を受賞していただけに、取材陣の間では“義理堅い米倉さんだけに、縁あるイベントでも欠席とは珍しい”と話題になっていました。

というのも、9月に入り、米倉さんにはイベント出演を取り止めたという報道が相次ぎました。17日の『バーニーズニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』、また25日に開催される予定だった高級自動車『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』社の“アンバサダー就任”発表会も中止になったと報じられました。“体調不良”が理由だったとされています」

米倉の体調を注視しているのは日本だけではないと語るのはテレビ局関係者だ。

「実は、長年米倉さんが主演を務めていた『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』が、韓国で『ドクターX：白いマフィアの時代』として来年リメイクされる予定なのです。

もともと『ドクターX』は韓国でも2016年、ケーブルチャンネル・チャンネルWで放送されていました。歴代の作品がNetflixなどで配信されていることもあり、韓国でも強い人気を誇ります。

そのため今年2月、韓国の現地メディアで、名作ドラマ『涙の女王』で日本でも人気となったキム・ジウォンが『ドクターX』のリメイク作となる“大門未知子”ケ・スジョン役を受け“前向きに検討中”だと報じられました。さらに4月には別の韓国メディアが、映画『パラサイト 半地下の家族』で家政婦役を演じた女優のイ・ジョンウンも同作に出演予定だと伝えています。癖の強いキャラクターが数多く登場する作品だけに、他のキャストも大物揃いだと想定されています。

それだけに米倉さんの“異変”次第で、リメイク作の製作にも大きな変更が生じるかもしれません。今後の動向を韓国芸能界が注視しているといいます」

米倉の元気な姿を見られる日はいつになるのか。