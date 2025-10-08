10月4日、’07年放送のドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン パラダイス〜」（フジテレビ系）と、人気バンドORANGE RANGEによる同ドラマのオープニング曲「イケナイ太陽」のスペシャルコラボミュージックビデオが解禁された。

FODで配信中の同ドラマは、主演・堀北真希さん（37）をはじめ、小栗旬（42）、生田斗真（41）、岡田将生（36）といった今をときめく人気俳優が集結していた。

そんな出演俳優の1人の近影が話題を呼んでいる。俳優で実業家の水嶋ヒロ（41）だ。

水嶋といえば、’06年から放送の『仮面ライダーカブト』で主人公に抜擢され、若手イケメン俳優として数々の作品に出演。’10年には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。同年、小説『KAGEROU』でポプラ社小説大賞を受賞して世間を驚かせた。

プライベートでは’09年2月に歌手の絢香（37）と結婚。’15年6月に第1子女児、’19年10月に第2子女児が誕生していて、現在は俳優など芸能活動を行っていない。

自身のインスタグラムでは定期的に近況を報告している水嶋だが、顔がはっきり見える近影は’23年4月13日の投稿を最後に公開されていなかった。

そんな水嶋の約2年ぶりの近影が10月5日にXで公開された。端正な顔立ちこそそのままだが、顔と首と腕がほぼ同じ太さの筋肉質な見た目となっており、髪型もワイルドなマンバンヘアに。

Xでは水嶋の“マッチョ”な激変姿に驚きの声が上がっている。

《水嶋ヒロさん、久しぶりに見たけど、マッチョになってる》

《ワイが知っている水嶋ヒロは見つからなかった》

《水嶋ヒロめっちゃええ歳の取り方しとる》

そんな水嶋とのツーショットを投稿したのはAI開発などを行うAIスタートアップの若手創業者男性で、投稿によると水嶋は”エンゼル投資家”として面会していることが伺える。

「エンゼル投資家とは、創業したばかりで銀行からの融資を受けにくいスタートアップ企業などに個人の資金で出資する投資家のことです。単に資金提供するだけでなく、ノウハウや人脈などを提供して企業をバックアップすることもあります。

水嶋さんは、絢香さんと結婚後、人気絶頂だったにも関わらず芸能の仕事から距離を取って実業家としても活動されています。

お子さんが生まれてからは特に『子どもがいても、会社とプライベートを分けない仕事のあり方を模索したい』と、ご自身で大量のプレゼン資料を作って子どもの教育関連の企画を持ち込むなど、とにかくご家族のため、社会のために善となることをしたいと思って仕事をしている印象です。今回も、単なる投資ではなく社会貢献の意味合いもあるのではないでしょうか」（WEBメディア記者）

根強い人気を誇る水嶋。俳優復帰した姿も見てみたいが。