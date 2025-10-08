「素足でも気持ちいい」「厚底でスタイルアップ」UGGの秋冬ブーツ＆スニーカーおすすめ8選
秋冬の街歩きやおうち時間に欠かせない「UGG（アグ）」のシューズ。ふわもこの肌ざわりや厚底デザインは、素足でも気持ちよく履けると人気だ。サンダル＆スリッポンから定番モカシン、冬本番のブーツまでこれから活躍するアイテムを紹介する。
【画像】「今なら素足で履いても気持ちいい」秋冬に人気のふわもこなUGGブーツ＆スニーカー
■秋冬も人気のサンダル＆スリッポン
[UGG] ファーサンダル Fluff Yeah Slide レディース
ふわふわのシープスキンが甲全体を包み込むUGGの定番サンダル。厚みのあるソールで歩きやすく、秋冬でも素足で履ける心地よさが魅力だ。室内のリラックスタイムにはもちろん、ちょっとした外出にも映えるデザイン。カラー展開も豊富で、コーディネートのアクセントにもなる。
【レビュー人気の理由】
ふわもこの足触りが気持ちいい
厚底で安定感がある
室内外どちらでも履けるデザイン
[UGG] スリッパ W GREENPORT STRAP SLIDE レディース
厚底ソールにワイドなストラップを組み合わせた一足。シープスキンの柔らかさとボリューム感が足元を引き立て、秋冬のワンマイルコーデにもぴったり。素足でも靴下合わせでも映えるので、季節の変わり目から活躍する。ストリート感あるシルエットで、UGGらしいトレンド感を楽しめる。
【レビュー人気の理由】
厚底デザインでスタイルアップ
ストラップが足にフィットして歩きやすい
靴下合わせもしやすい
[アグ] スリッポン ディスケット レディース
ルームシューズのような履き心地で人気のスリッポン。ボリュームあるシープスキンのインソールで暖かく、足をすっぽり包み込むフィット感がある。ソールは屋外対応なので、そのまま外に出ても安心。リラックス感のあるファッションに合わせやすく、秋冬のちょっとした外出にも重宝する。
【レビュー人気の理由】
室内履き感覚でリラックスできる
ボリュームあるふわもこで暖かい
ソールがしっかりして外でも履ける
■幅広いコーデに合わせやすい定番のモカシン
[UGG] モカシン Ansley レディース
UGGのモカシンといえば外せないのが「アンスレー」。スエードの柔らかい質感と、内側のふわふわシープスキンで足全体が包み込まれるような履き心地だ。シンプルなデザインはデニムやワンピースなど幅広いコーデに合わせやすく、リラックス感を演出してくれる。外履きにも対応しているので、室内からそのまま外へ出られるのも便利。
【レビュー人気の理由】
内側全面のシープスキンで暖かい
シンプルデザインでコーデに合わせやすい
外履き・室内兼用で使いやすい
[UGG] モカシン Dakota レディース
リボンのアクセントが可愛い「ダコタ」は、UGGモカシンの中でも定番の人気モデル。ふわもこのシープスキンが足元を包み込み、素足でも心地よい。カジュアルからフェミニンまで幅広いスタイルに合わせやすく、ギフトとしても喜ばれる一足。軽快な履き心地なので、毎日の外出用にも室内用にも活躍する。
【レビュー人気の理由】
リボンのデザインがアクセント
ふわもこで素足でも快適
ギフトにも選ばれる定番モデル
■冬本番に活躍するブーツ
[アグ] ファッションブーツ Classic Ultra Mini Platform レディース
UGGの中でも注目度が高い「クラシック ウルトラミニ プラットフォーム」。ショート丈で足首がすっきり見え、厚底ソールでトレンド感をしっかり押さえている。定番のムートンブーツより軽快に履けるのに、内側はふわふわシープスキンで暖かさ抜群。カジュアルからフェミニンまで、秋冬コーデのアクセントになる一足。
【レビュー人気の理由】
厚底ソールでスタイルアップ
ショート丈で足首が見えて軽快
内側のシープスキンで暖かい
[アグ] ムートンブーツ Classic Mini II レディース
UGGの王道といえば「クラシック ミニ II」。クセのないシルエットとシンプルなデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすい。内側はシープスキンで暖かく、ソールは滑りにくく改良されているので冬の街歩きにも安心。初めてUGGを履く人にもおすすめできる定番中の定番モデル。
【レビュー人気の理由】
UGGらしい王道のデザイン
内側ふわもこで保温性抜群
初めてのUGGに選ばれる定番モデル
[UGG] スクールシューズ W ASTROMEL レディース
一見ベーシックなショートブーツながら、スクールシューズのような雰囲気を持つ個性派モデル。厚みのあるソールで安定感があり、内側はしっかりシープスキン仕様。普段のコーデに取り入れるとさりげなく差がつく、UGGならではの遊び心あるデザインだ。定番とは違う一足を探している人におすすめ。
【レビュー人気の理由】
個性派デザインで差をつけられる
内側はしっかりふわもこ仕様
厚みのあるソールで歩きやすい
UGG（アグ）の魅力は、シーズンを問わず履き心地とデザインを両立しているところ。素足で楽しめるふわもこサンダル、ギフトにも喜ばれるモカシン、冬らしい安心感のあるブーツまで、シーンに合わせて選べるラインナップがそろっている。お気に入りの一足を見つけて、この秋冬をもっと快適に過ごしてほしい。
