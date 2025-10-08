地元の農産物や海産物、さらには話題のグルメやオシャレな雑貨まで、思わぬ出会いへのワクワク感から人気を集めているのがマルシェや朝市です。



今や毎週のように静岡県内各地で開催されていますが、中でも長い歴史があり、地元の住民だけでなく観光客からも人気なのが東伊豆町の稲取で毎週末行われている「港の朝市」。そこで見たのは…。



（取材ディレクター）

「皆さん何か食べています『釜めし』ですね」





ここに来た客のほとんどが注するというのが稲取名物･キンメダイの釜めし。観光で稲取を訪れたというこの家族は…。（稲取に宿泊 観光客）「釜めしを食べたかった。宿の朝ご飯はあえてキャンセルしてこちらで朝ご飯を食べてる」「エブリィライフ」は、伊豆の港町･稲取で週末限定で行われる「港の朝市」を調査。多くの人が集まる人気の秘密に迫ります。伊豆半島の東海岸に位置する稲取。全国有数の漁獲量を誇るキンメダイで有名な港町です。そんな稲取漁港の目の前で毎週末、開催されているのが「港の朝市」。町役場の駐車場を使い毎回20店舗以上が出店します。そこでは、地元の取れたて野菜や干物などの海産物から手作り総菜やスイーツまで、さまざまな商品がお得に買えるとあって、会場は朝8時のオープンから多くの客でにぎわいます。（買い物客）「そこの地元のものを見たいなと思って…」（買い物客）「新鮮で、朝から元気なのが魅力ですよね」一方で、様々な客を迎える出店者側も魅力を感じているようで…。（福蛙亭 植田 正志さん）「観光客と地元の方の交流があったりとか稲取ってこういうものがあると気づいてもらえる、そういうところがいいところじゃないですか」そんな、この男性が販売するのが稲取名物「帯うどん」。（福蛙亭 植田 正志さん）「こういう感じの太いうどん幅広の麺になります」稲取といえば「雛の吊るし飾り」が有名ですがそのひな人形の帯をイメージして幅の広い麺を使っているのが特徴です。（福蛙亭 植田 正志さん）「幅広の麺といえば、『きしめん』とか『ほうとう』とか一本うどんとか有名だけど、全然、負けていないと思う。こういうおいしいものがある。変わったものがあることを皆さんにわかってほしくて、これをメインでやってる」そして「港の朝市」で欠かせないのがキンメダイ釜めしです。キンメダイの身もしっかり入り、炊き立てが食べられてお値段なんと800円。この安さも人気の秘密で、販売開始から客が途絶えることはありません。（はな丸水産 鈴木 勉さん）Q.一日どのくらい用意する？「平均すると100個くらい。11時過ぎて（売り切れで）ごめんねというカタチがけっこうありますね」商品を受け取って待つこと約20分。火が消えて少し蒸らしたら食べごろです。神奈川県から来たというこの男性3人組は…。（神奈川県から 観光客）「（食べて）マジでうまい。口に入れた瞬間にキンメダイの風味が広がって、ご飯にだしが染みているので、その風味もガツンときて温まります」これは千葉県から来たという夫婦。今回が2回目ということですが…。（千葉県から 観光客）「この前来た時に、10時くらいに来たら人がすごくて食べられない。もう一回チャレンジと思って4時半に（千葉を出てきた）」さらに、会場ではキンメダイの味噌汁が無料で提供されていて、何杯でもおかわりできます。ちなみに、これは釜めしを注文していなくても飲むことができるそうです（※カップ代30円）。そして稲取ならではの商品は他にも…。これは稲取名物の「げんなり寿司」。ユニークな名前には由来があるそうで…。（かしやばや 鳥沢 照代さん）「持ってみるとわかる」Q.けっこう重いですね「1つ食べるとおなかがいっぱいで『げんなりするよ』という意味で『げんなり寿司』」キンメダイの身をほぐして炒り煮にした「おぼろ」を乗せた押し寿司で、稲取ではお祝いの日に欠かせない郷土料理です。そして、これは「稲取赤飯」。小豆だけでなく、上には甘納豆が乗っていて、これが稲取では一般的なスタイル。（花野果 鈴木 定子さん）「少し甘味が付く方がいいから赤飯を炊くときに砂糖を使っていたけど、今はそういうことをするより甘納豆を入れる方が早い」稲取ならではの商品が目白押しの「港の朝市」。訪れた客にその魅力を聞いてみると…。（買い物客）「安心できるというんですか、ローカルな感じで雰囲気を含めていいと思う」（買い物客）「やはり雰囲気じゃないですか。店もたくさんあって、食べ終わったあとに買い物とかできて、地のものとか…野菜買って帰りたいと思う」稲取の「港の朝市」は週末と祝日に開催されています。ちなみに来週13日･月曜日は祝日のため、次回は土曜日から3日連続で開催予定です。