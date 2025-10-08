通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％付近に上昇
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％付近に上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.38 6.81 8.22 6.39
1MO 9.78 6.92 8.42 6.71
3MO 9.58 6.97 8.35 7.17
6MO 9.68 7.07 8.61 7.43
9MO 9.71 7.15 8.79 7.68
1YR 9.73 7.22 8.91 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.22 7.65 6.55
1MO 8.52 8.16 6.85
3MO 8.84 8.32 7.06
6MO 9.19 8.74 7.38
9MO 9.47 9.05 7.57
1YR 9.65 9.32 7.74
東京時間17:07現在 参考値
ドル円１週間は９．３８％に上昇している。連日の円安・ドル高進行を受けて、円プット方向のヘッジ需要が喚起されているもよう。また、ドル円スポットが１５０円超の水準定着となる動きを受けて、市場には政府・日銀による円安けん制や介入警戒感などもでてきているようだ。円安・円高双方に対する備えが必要となってきている。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.38 6.81 8.22 6.39
1MO 9.78 6.92 8.42 6.71
3MO 9.58 6.97 8.35 7.17
6MO 9.68 7.07 8.61 7.43
9MO 9.71 7.15 8.79 7.68
1YR 9.73 7.22 8.91 7.85
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.22 7.65 6.55
1MO 8.52 8.16 6.85
3MO 8.84 8.32 7.06
6MO 9.19 8.74 7.38
9MO 9.47 9.05 7.57
1YR 9.65 9.32 7.74
東京時間17:07現在 参考値
ドル円１週間は９．３８％に上昇している。連日の円安・ドル高進行を受けて、円プット方向のヘッジ需要が喚起されているもよう。また、ドル円スポットが１５０円超の水準定着となる動きを受けて、市場には政府・日銀による円安けん制や介入警戒感などもでてきているようだ。円安・円高双方に対する備えが必要となってきている。