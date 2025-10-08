◇MLB ヤンキース9-6ブルージェイズ(日本時間8日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースがブルージェイズを逆転で破り、地区シリーズ1勝2敗。勝利に貢献したジャッジ選手が自身のホームランを振り返りました。

ジャッジ選手は3点ビハインドの4回、ランナー1塁2塁で打席がまわると、160キロのストレートを振り抜きレフトポールへ直撃する同点3ランを放ちました。

勝利に貢献したジャッジ選手はこのホームランについて、「感触は良かったし、チャンスはあると思いました。風が吹いているとボールをファウルに押しやるか、カーブをキープし続けるか本当に予測がつきません。でもあそこにいた何人かのゴーストがフェアに保つために手助けしてくれたんだと思います」とジョーク交じりに答えました。

ジャッジ選手は2022年にア・リーグ記録の62本塁打を打ちましたが、人生で最も印象に残っているホームランを聞かれると「おそらく最大のホームランは、メジャーリーグでの初ホームランだと思います。ついに大舞台に立つことになり、自分が本当に実力があるかどうか、あの日以降に何が起きても、私はメジャーリーグでホームランを打ったと言える選手ですから」と2016年のホームランと答えました。

続けて「今夜はスペシャルでしたがまだやることは残っています。ポストシーズンが終わるまでに今日のような素晴らしい瞬間がもっと訪れるように、明日も大事な試合が待っています。明日もなにかスペシャルなことを起こして、北(ブルージェイズの本拠地・トロント)に戻る前にもう一度皆さんの前でお話ししたいです」とコメントしました。

ジャッジ選手はこの日4打数3安打4打点の活躍で、ポストシーズンは6試合で22打数11安打1本塁打6打点とチームをけん引しています。ヤンキースは1勝2敗とリーグ優勝シリーズ進出へ負けられない状態ですが、明日9日に行われるヤンキー・スタジアムでの勝利を誓いました。