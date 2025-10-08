『MISS KING』が渋谷＆千駄ヶ谷で広告ジャック 主演・のんの力強い眼差しで道行く人の視線集める
俳優でアーティスト・のんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話、毎週月曜 後8：00）が、東京・渋谷と千駄ヶ谷で広告ジャックを展開している。
【写真】インパクトあり！渋谷センター街ヒットビジョンに映るのん
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
今回の広告ジャックでは、本作の世界観を表現。渋谷エリアでは、のん演じる飛鳥が立ち向かう“逆境”を表現した“落書き風デザイン”が印象的なポスターを約30ヶ所に、そしてのんが突如画面に現れ、通行人に向けて将棋の駒を指すインパクトあるムービーが渋谷センター街ヒットビジョンに、それぞれ12日まで掲出される。このビジョンは渋谷スクランブル交差点からすぐの場所に位置し、道ゆく人々の視線を集めている。渋谷マークシティには本番組の巨大タペストリーも掲出されている。
また、棋士の対局も行われる東京・将棋会館が所在し、将棋の大駒を収めた将棋堂がある鳩森八幡神社など街全体で将棋文化を体験できるスポットが点在する千駄ヶ谷の千駄ヶ谷商店街では、本作のテーマの1つでもあり、社会的にも注目を集める話題“女性棋士は、誕生するか？”と問いかけるコピーが印象的なフラッグが、15日まで掲出されている。北参道にある駒テラスには、本作のキャスト9人のサイン入りの駒型モニュメントも展示中。
【写真】インパクトあり！渋谷センター街ヒットビジョンに映るのん
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
また、棋士の対局も行われる東京・将棋会館が所在し、将棋の大駒を収めた将棋堂がある鳩森八幡神社など街全体で将棋文化を体験できるスポットが点在する千駄ヶ谷の千駄ヶ谷商店街では、本作のテーマの1つでもあり、社会的にも注目を集める話題“女性棋士は、誕生するか？”と問いかけるコピーが印象的なフラッグが、15日まで掲出されている。北参道にある駒テラスには、本作のキャスト9人のサイン入りの駒型モニュメントも展示中。