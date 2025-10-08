JAXA、「みちびき」5号機を搭載する「H3」ロケット8号機の打ち上げ予定日を発表
JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年10月8日、内閣府の準天頂衛星システム（QZSS）「みちびき」の測位衛星「みちびき」5号機（QZS-5）を搭載する「H3」ロケット8号機の打ち上げ予定日を発表しました。
JAXAによると、H3ロケット8号機の打ち上げ予定日および時間帯は日本時間2025年12月7日11時30分〜12時30分、打ち上げ予備期間は2025年12月8日〜2026年1月31日です。
みちびき5号機とは？
「みちびき」はアメリカの「GPS」との互換性を確保した日本の衛星測位システムです。これまでは4機体制で運用されてきましたが、内閣府は測位精度のさらなる向上と、他国の衛星測位システムに依存せず「みちびき」だけで持続的な測位を実現するべく、2026年度からは7機体制、将来的には11機体制で運用することを目指しています。
7機体制構築に向けて2025年2月に打ち上げられた「みちびき」6号機は静止軌道に投入され、2025年7月にサービスを開始しました。今回打ち上げ予定日が発表された「みちびき」5号機は、準天頂軌道に投入されます。
「みちびき」5号機には6号機に続いて、JAXAが開発を進めている高精度測位システム（ASNAV）の実証用アンテナが搭載されています。JAXAによると、将来「みちびき」の衛星すべてに高精度測位システムが搭載されれば、スマートフォンのような一般的な受信機の測位精度は現在の5〜10mから1m程度にまで向上することが期待されるといいますから、身近な暮らしにも直接関わる重要な取り組みと言えます。
