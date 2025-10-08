女子ゴルフの西村優菜（25＝スターツ）が7日、自身のインスタグラムに「予選会に挑戦しようと思っています」と投稿し、米ツアー最終予選会（12月4日開幕、アラバマ州）に挑戦する意向を表明した。

西村は22年に予選会を通過し、23年から米ツアーを主戦場とする。3年目となる今季は前週のロッテ選手権（ハワイ州）まで20試合に出場し予選通過7回。トップ10入りは1度もなくポイントランク127位。準シードが付与される100位とも差が開き、来季シード獲得は厳しい状況にある。

11月のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）での挽回に望みを掛けているが、現時点で出場資格はない。

西村は「残り1試合は祈りながら待つことになりました。ここまで、暗いトンネルから全く抜け出せなくて、立て直せなかったことが本当に情けなく、悔しさでいっぱいです」と苦しい胸中を吐露した。

そして「残り試合がどうなるかまだ分かりませんが、また予選会に挑戦しようと思っています。厳しい道なのはもちろん承知ですが、今のわたしの目標はLPGAにあるので、またここで戦えるように一生懸命頑張ります」と決意を記した。