坂口志文さんとともに今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれたものの、ハイキングに出かけていて連絡がつかなかったアメリカの研究者がついに受賞について知ることになりました。

ノーベル生理学・医学賞に選出 フレッド・ラムズデルさん

「休暇中だったので、携帯電話は機内モードにしていました」

6日、ノーベル賞の発表で受賞が決まったフレッド・ラムズデルさん。発表当時、ハイキングに出かけていて、携帯電話を機内モードにしていたため、ノーベル委員会は受賞について伝えられていませんでした。

発表から半日近くたったあとで、電波が入る町に到着すると、妻の電話が鳴りやまなくなり…

「妻が『オーマイゴッド！オーマイゴッド！』と叫び始めました。妻は『あなた、ノーベル賞を受賞したわよ』と言って、私は『そんなわけないよ』という感じでした」

ノーベル委員会側が接触できたのは、最初に連絡を取ろうとしてから実に20時間後だったということです。