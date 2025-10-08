元シブがき隊のタレント布川敏和（60）が8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。元妻でタレントのつちやかおり（61）への思いを話した。

布川とつちやは91年に結婚し、14年に離婚した。放送内で、引っ越したマンションの部屋が偶然、つちやの隣だったことを明かした。どちらも復縁は否定している。

司会の黒柳徹子（92）から「今、元奥さまに対してはどんなふうに」と質問されると、「つちやさんには感謝しかないですかね」と答えた。「子育ても立派にしてくださって、今思い出すのは、毎日何十年もおいしいご飯をたくさん作ってくれて。1人になって、そのありがたさが分かりました」。

隣同士で住んでいることも「絶対に嫌がると思ったんです。でも、『いいんじゃないの』って言ってくれたんで。少し助かったというか、うれしかったというか」と笑顔で言った。

「（つちやが）ベランダから（布川の部屋を）のぞいたりする。急にのぞくから生首が出てきたと思って、ドキっとした」と言うと。黒柳が「ガールフレンドなんかできたとき、困るわね」。それには「ちょっと連れて行けないですね、隣だと」と笑った。