歌手一青窈（49）が8日、東京・港区で行われた、美と健康のウェルネス会社「ハリウッド」の100周年記念商品発表会に参加した。14種類の成分からなるリッチなクリーム「THE HOLLYWOOD」をこの日に発売した。

一青窈は同社の系列美容室などに通い、創業者メイ・ウシヤマさんの著書を愛読書にしている。

この日は04年発売のヒット曲「ハナミズキ」を歌唱。同曲は01年9月11日の米同時多発テロ事件時に、ニューヨークの友人から届いたメールをきっかけに完成させた平和ソング。「君と好きな人が百年続きますように」という歌詞が印象的だ。

「実は、10年以上前の結婚式の時の写真撮影でメイさんと（夫の）ハリーさんの着物をお借りした。本当に運が深いというか、お世話になっております」とあいさつ。「商品ももちろんなんですけれども、きれいに生きる、美しく生きるということに対して、何か継承していくべきものが『ハリウッド』にはたくさん詰まっているので、それをさらに100年続くように祈念して歌います」と話した。

さらに「ハリウッドとハリウッドを好きな人がさらに100年続きますように」と続け、歌唱時には「百年続きますように ハリウッド」と歌詞を変え、歌唱後には「これから百年、いや千年よろしくお願いします」と続けた。

総合司会はフリーアナの平井理央（42）が務めた。