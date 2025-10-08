近年、これほど圧倒的な映画体験があっただろうか。日本でも公開が始まった、ポール・トーマス・アンダーソン監督、レオナルド・ディカプリオ主演の一作『ワン・バトル・アフター・アナザー』である。

参考：「これが映画だ！」と思わずにいられない 『ワン・バトル・アフター・アナザー』に大興奮

「PTA」と呼ばれ親しまれる監督の天才的な手腕は、誰もが認めるところだ。詩情にあふれた筆致でアメリカ映画の裏側に光を当て、彼の名を広く知らしめた『ブギーナイツ』（1997年）、群を抜いた迫力で資本主義の本質をえぐり出した『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（2007年）、アメリカに巣食うカルト宗教を題材に心の依存の問題に迫った『ザ・マスター』（2012年）など、その研ぎ澄まされたテーマ性や、優れた抽象性、そして文学性は、彼の射程とする世界がどれほど幅広く、また深いところにまで達しているのかを表している。

そんな大きな足跡を残してきたPTAが、さらに新しい地平へと踏み出し、大きな前進を見せる。これまで彼の作品は、主にアート文脈や、アメリカの現在を表現する文学としての面から大きな評価を得てきたといえる。しかし『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、それらの特長を十分備えた上で、単純に娯楽作品として激烈に面白いのだ。こんな映画が、あっていいのか……。鑑賞中、困惑させられるほどに楽しく、深い体験に打ち震えるしかないのである。

ここでは、そうした本作『ワン・バトル・アフター・アナザー』とは一体何なのか、その捉え難い巨大な魅力を、さまざまな角度から考えていきたい。

※本記事では、『ワン・バトル・アフター・アナザー』のストーリー展開を明かしています

物語は、架空の極左革命グループ「フレンチ75」のメンバーたちの破壊活動の模様からスタートする。そこに所属する、レオナルド・ディカプリオ演じるパットと、テヤナ・テイラー演じるパーフィディアは恋人同士で、ともに爆弾を使って敵対勢力や企業中心の資本主義社会に被害を与えるという危険な任務に身を投じているのである。まるで「ボニーとクライド」のように、刺激的で破滅的な“青春”をおくる2人。だが娘が生まれたことで、両者の価値観の違いが際立つこととなる。

パットは生まれたばかりの娘に責任があるとして、これまでのような生活はできないと、理性を働かせる。対してパーフィディアは、それでも自分の行動に限界を定めず、リスクある行動を取り続ける。結果として彼女は重大な犯罪をおかし、逮捕されることに。そこで彼女は、あろうことか司法取引によって仲間を売り、さらには収監から逃れてメキシコへと逃亡。姿を消すのである。

それから16年後、パットは“ボブ”、成長した娘は“ウィラ”（チェイス・インフィニティ）という偽名を名乗って、カリフォルニア州の都市に移り住んでいる。そこはサンフランシスコやロサンゼルスなどと同様、「サンクチュアリ・シティ（聖域都市）」に位置付けられる場所だという設定。この比較的リベラルな土地柄では、移民を保護する方針が定められているため、不法移民に対する強制捜査がしづらく、身元がはっきりしない人々が身を寄せやすい。だからこそ、彼らもまた隠れやすかったのだったと考えられる。この都市で移民の面倒をみている“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）もまた、アパートに不法移民を匿い、隠された逃走経路を用意している。

厳命により携帯電話をウィラに持たせないようにするなど、いまだ注意を払うボブではあったが、中年になって体は重くなり、アルコールやマリファナなどに依存し、ときおり幻覚にもさいなまれている。逃亡劇が始まるのはこれからだ。ショーン・ペン演じる軍人のロックジョーという男が、ある目的のために麻薬捜査に偽装してウィラの身柄を抑え、ボブを制圧しようとしてくるのだ。ウィラと離ればなれになってしまったボブは、地下を這い、屋根から屋根に飛び移ろうとしながら、追っ手の包囲網から逃れウィラとの合流を目指す。果たしてボロボロの彼は、ウィラを救うことができるのか。

最愛の娘を救うために奔走し続けるボブの姿は、とても若き日にレジェンドと呼ばれたような革命のヒーローとは呼びづらい。ウィラを匿っていると考えられる古巣の「フレンチ75」に久々に電話連絡する際、合言葉を忘れたために、無常にも電話番が取り次いでくれないというシチュエーションでは、キレたり脅すような口調になったり、急に低姿勢になり情にうったえようとするなど、コントのように笑える姿を見せてくれる。だが同時に、そんなあまりにも人間くさい面が、共感を呼び涙を誘うところもある。演じるレオナルド・ディカプリオは、類まれな演技力でさまざまに印象深い役柄を演じてきたが、本作が史上最高の仕事だと言っても、違和感はおぼえない。

一方、移民政策の執行を担う軍人ロックジョー役を手がけた、ショーン・ペンの異常なまでの怪演も凄まじい。もう一度ストーリーを16年前に戻すが、ある経緯からこのロックジョーはパーフィディアに性的な興味を持ち、執拗に付きまとうようになっていた。彼女の弱みを握って一度関係を持ったロックジョーは司法取引にも関与し、パーフィディアに裏切りを促すとともに、「フレンチ75」に壊滅的損害を与えたことで一気に昇進する。結局、パーフィディアはロックジョーの支配を嫌い国外に逃げたのだが。

社会的地位を得たロックジョーは、白人至上主義、純血主義を掲げる異様な秘密結社「クリスマス冒険クラブ」への入会が検討される。どうやらその団体は権力を持った白人の“名士”でなければ入ることができないらしく、彼はついに自分が憧れていた、利権や特権を享受するエリートになれることを誇りに思っているようだ。近年アメリカでは、キリスト教以外の市民に配慮し、年末の時期に「クリスマス」という呼び方を避け、「ホリデー・シーズン」という呼称を用いることが多くなっている。「クリスマス冒険クラブ」は、ボーイスカウトのような閉じられた規律を連想させながら、あえてクリスマスを強調することによって、「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン（MAGA）」のスローガンと同じく、アメリカの保守的な時代への回帰を示唆している。

「クリスマス冒険クラブ」が、かなり現実ばなれしているように見えるのは、本作のインスピレーション元となった、トマス・ピンチョン『ヴァインランド』が、アメリカ社会の利権構造やネットワークを、ポップに戯画化して描いたことに起因する。アメリカのポストモダン文学の旗手でもあるピンチョンは、解体、再構築という「脱構築」のプロセスを経て、こうしたアメリカに横たわる差別主義や権力者による構造を戯画として表現している。そのため、本作の「クリスマス冒険クラブ」にも、異様さと滑稽さが漂う象徴的意味が反映されているのである。また、この小説では、1960年から1980年代にかけての左翼主義運動の理想と失墜とが語られ、ロナルド・レーガン大統領再選という状況とともに、いかに敗残し忘れ去られるのかが描かれていた。

興味深いのは、そんな極度に戯画化され知性の欠如した権力が、現在のアメリカの政治状況そのものに見えてくるところだ。「サンクチュアリ・シティ」とされる都市に逃げ込んだにもかかわらず攻撃を受ける主人公や移民たちの状況は、実際にいまドナルド・トランプ大統領が移民の大規模な強制送還をおこなうため、州兵と海兵隊をカリフォルニアに動員し、“移民狩り”といえる強制捜査を実行している構図に酷似している。本作が示唆するのは、そういった“不法”の取り締まりの背景に、差別や偏見が根ざしていないか、ということなのだ。

この符合は単なる偶然の一致とは言えないかもしれない。国家の純粋性を守るという幻想を、素朴な不安をおぼえる中間層に売り込むというプロセスにより、制度的な監視体制によって不法移民を取り締まったレーガンの時代をピンチョンが戯画化したように、この種の強制捜査は、絶えず予見されていた恐怖であり不安だった。だからピンチョンの風刺が、本作によって現在でも有効なものとなったのは、偶然であって偶然ではないといえるのである。こうした構図は、現在の日本の政治、社会状況とも非常に近いといえる。

興味深いのは、ロックジョーが白人至上主義者でありながら、本人が口に出すように、黒人女性に性的に惹きつけられ異常なほどに執着しているという点。そんな彼の指向は、クラブのなかでも問題視される。そういった彼の心理を作り出す原因には、2つの可能性が考えられる。それが、「認知的不協和」などと呼ばれる状態だ。保守的な政治理念を持つ人々のなかにもさまざまな人々が存在することは当然のことである。そうした感情やマイノリティ性が、自分の信条と心とを乖離させ、矛盾を引き起こす。だから自分の自然な欲求を隠さざるを得なくなる。

もう一つは、歪んだ「人種的フェティシズム」を持っている可能性。これは、相手を個人としてというより、人種という属性に大きな意味を見出す感情を指す。人種的なマジョリティによるそうした見方は、しばしば植民地主義や帝国主義のルーツとも重なり、性的魅力を“異人種の征服”として扱おうとする問題をはらむ。ロックジョーの場合は、さらにここに倒錯したマゾヒズムが絡んでいる。

Netflix配信のアニメシリーズ『FはFamilyのF』では、ベトナム戦争帰りの男がベトナム出身の女性を妻として、日々虐待しているという描写があったが、このような関係性が、まさに植民地主義を背景にした「人種的フェティシズム」の代表例だといえよう。実際に当時のアメリカでは、戦地へ行った兵士と結婚するベトナムの女性を「戦争花嫁」と呼ばれたが、彼女たちが家庭内で虐待されるケースが少なくなかったことが社会的な問題になったとされている。

ロックジョーが矛盾に満ちていて卑怯な人物であることがはっきりと分かるのは、先住民の賞金稼ぎであるアヴァンティQ（エリック・シュヴァイク）という人物に、自分がやりたくない汚れ仕事を押し付けるところだ。白人の差別的な純血主義者が黒人女性を執拗に追いかけ、アメリカ先住民の力を借りようとする。マイノリティから実際に利益を得ながら同時に弾圧にまわる行動は、現実のアメリカ社会の姿なのではないか。

このような前時代的な価値観、偏執的な欲望、不当な搾取というものが、権力や社会的影響力を背景に、アメリカという国に暗い影を落としてきた。悪に手を染めることを強制されるアヴァンティQ、そしてウィラのように、現在のアメリカ社会における人種的マイノリティや若い世代がそういった邪悪さの被害に遭ってきたこと、そして現在もまさにそのようなことがおこなわれているというアメリカの本質を、本作はノンストップの追跡劇、逃亡劇を通して描くのである。

そして、なんといっても注目したいのは、アップダウンを繰り返す砂漠の道を進む、クライマックスのカーチェイスシーンだ。スティーヴン・スピルバーグが本作を絶賛したことが話題となったが、まさにここはスピルバーグ監督の初期作『激突！』（1971年）を思い出す箇所。撮影に使われた印象的なアップダウンの道は、美術監督のフロレンシア・マーティンらが、カリフォルニアのボレゴ・スプリングスに向かう際に見つけたものであるようだ。あっと驚くようなクライマックスのアクションは、こうした偶然の出会いによって生まれたものだったのだ。

この砂漠のイメージは、『砂丘』（1970年）や、『バニシング・ポイント』（1971年）を想起させ、70年代のヴィンテージな雰囲気が漂うところが心地よく、本作で使用された高精細なビスタビジョン撮影によるフィルムの質感とも最高に相性がいい。カリフォルニア州とテキサス州のさまざまな都市や場所でロケ撮影をおこなったという本作は、メキシコ国境沿いの法律が曖昧な地域を舞台としたオーソン・ウェルズの『黒い罠』（1958年）ともリンクを見せ、画期的な撮影による名作としての風格が、両作品に共通しているようにさえ感じられるのだ。

本作はラストシーンまで味わい深い。中年になって敗残者として描かれているボブは、爆弾魔だった青春時代の残滓を懐かしく感じながらも、あの頃は若気の至りだった、いまは成長した娘もいるのに軽率だった、あんなことするべきじゃなかった……というようなネガティブな感情に支配されているように見える。しかし、娘が新たなやり方でボブの意志を受け継ぎ、圧政や排外主義と戦おうとする姿を見ることで、あのときの情熱は無駄じゃなかったかもしれないと思えるような、精神的な救いが訪れるのである。

対して、不幸な結果に終わるのがロックジョーだ。彼は内面の声に反してまで、権威や社会的地位によって自身を確立しようとした。自分の運命や存在意義、価値観を委ねたことで、より力のある者に裏切られることとなるのだ。権威の力を自身の力だとして、差別意識や欲得から残忍な行為をしていた人物が、また差別意識や計算によって酷薄に切られる構図である。

「ワン・バトル・アフター・アナザー」というタイトルの意味は、「戦いに次ぐ戦い」。その名の通り本作は、対立する者たちの激しい逃亡劇と追跡劇がノンストップで描かれていく。同時にそれは、アメリカ史のなかで社会が何度も前進と後退を繰り返し、揺り戻しが起こり続けていることも指している。だからこそボブの身には呪いのように、戦いが襲ってくるのだ。しかし、そんな不安や恐怖とは逆に、新たな世代が理想を追いかける姿が希望として描かれることで、「戦いに次ぐ戦い」という言葉が、圧政に反発する人々にとっての、勇気を与える言葉に反転するのである。その瞬間こそが、いまの現実へと繋がる、本作最大のカタルシスなのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））