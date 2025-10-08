サイエンスアーツ<4412.T>がこの日の取引終了後、集計中の２５年８月期単独業績について、売上高が従来予想の１５億６６００万円から１６億５４００万円（前の期比３９．７％増）へ、営業利益が４４００万円から１億７００万円（前の期３１００万円の赤字）へ、純利益が２０００万円から１億１２００万円（同３１００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表した。



Ｂｕｄｄｙｃｏｍ利用料は概ね想定どおりとなった一方、アクセサリー売り上げが大口顧客の購入に加え、中小企業向けの販売も好調に推移したことが売上高・利益を押し上げた。また、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、回収が見込まれる部分について繰延税金資産を計上し法人税等調整額を４０００万円計上したことも寄与した。



