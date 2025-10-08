今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００～１５２円９０銭。



今晩は９月１６～１７日に開催されたＦＯＭＣ議事録が公表される。政策金利は０．２５％引き下げられ、政策金利見通し（ドットチャート）では年内残り２回の追加利下げが示唆されたが、その際の議論の内容に市場の関心が集まりそうだ。また、足もとでは「高市トレード」が続き１５２円台半ばへの円安が進行しているが、国内政治絡みで新たな動きが出てくるかが関心を集めている。バー米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理事などの講演も予定されている。











出所：MINKABU PRESS