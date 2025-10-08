１０月１６日付で東証プライム市場に新規上場予定のテクセンドフォトマスク<429A.T>の公開価格が、仮条件（２９００～３０００円）の上限である３０００円に決定した。



同社は２１年１２に、ＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911.T>グループのフォトマスク事業及びそれに付随または関連する事業の承継会社として設立。半導体メーカーや研究機関などから量産及び試作・研究開発用途で、さまざまな高精細フォトマスクの製造を受託している。公募株式数７００万株、売出株式数３９１３万３２００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し６０７万３００株を予定。主幹事はＳＭＢＣ日興証券、野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。



出所：MINKABU PRESS