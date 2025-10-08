みずほリース<8425.T>とＴＲＥホールディングス<9247.T>は８日の取引終了後、既存事業の強化や新たな事業機会の創出などを図るため、資本・業務提携を締結したと発表した。みずほリースはみずほ証券が市場取引で取得したＴＲＥＨＤ株式３２１万３２００株を相対取引により追加で取得する。これにより、みずほリースの議決権比率は３．１９％から１０．００％に高まる。取得予定価額は開示していない。取得期間は２０２６年２月１６日から６月１７日のいずれかの日を予定する。



両社は２２年１１月、サーキュラーエコノミーに向けた事業スキームの構築に関する基本合意を発表。新たな事業モデルの構築に取り組んできた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS