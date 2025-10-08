

日本舞台写真家協会 第19回協会展『瞬～moment～』

日本舞台写真家協会 第19回協会展『瞬～moment～』が10月10日から富士フイルムフォトサロン大阪で開催。その後も、名古屋、吹田で開催される。



日本舞台写真家協会は、舞踊、音楽、演劇などの舞台を撮影するプロ写真家の団体として1988年に設立され、現在67名の会員で活動を行っている。第19回目となる協会写真展が8月21日から東京・大阪・名古屋・吹田の4都市で開催される。

東京開場の写真展はすでに終了。続いて10月10日（金）からは富士フイルムフォトサロン大阪で開催。さらに、10月31日（金）からは富士フイルムフォトサロン名古屋で、11月25日（火）からは吹田市文化会館メイシアター展示室で開催予定だ。

入場は無料。

出品者は以下の46名の舞台写真家。

相田憲克・飯島隆・飯田耕治・池上直哉・伊東和則・岩田えり・上田進一・植村耕司・植村元喜・大塚浩史・小川峻毅・面高真琴・加藤英弘・萱嶋晴子・川島浩之・木本忍・清水博純・杉原一馬・杉山尚史・関戸基敬・瀬戸秀美・瀬野雅樹・瀬野匡史・芹澤真武・平舘平・田内峻平・高島史於・田中亜紀・寺司正彦・友澤綾乃・中川幸作・服部義安・原田直樹・ヒダキトモコ・古屋敏之・松本和子・増田雄介・三浦彩乃・三浦信行・三浦誠・満田聡・宮川舞子・山廣康夫・山本典義・渡辺国茂・渡部晋也



なんちゃってヒーロー（劇団うりんこ）

撮影 ©️服部義安



魅惑の歌曲 発売記念コンサート

テノール：岡田尚之 撮影 ©️山本典義

ご挨拶 「写真は瞬間を切り取るもの」です。特に舞台写真はその意味合いが強いと思います。写真家が捉える舞台の一瞬には、そこに至るまでのセリフや振付に限らず、それを生み出すために鍛錬・思考した年月までもが凝縮されています。今回「瞬～moment～」と題して、４６名の会員が参加し、各自が考える舞台の一瞬が集う写真展を行います。今回は額装やパネル張り、サイズなどを会員がそれぞれに選択し展示します。それによる見え方の違いもぜひお楽しみください。東京展を皮切りに、大阪、名古屋、吹田へも巡回いたします。皆様のご来場をお待ちしています。





佐々智恵子バレエ団創立75周年記念公演

ヴィクトル・ユゴー「レ・ミゼラブル」より「愛と革命」 撮影 ©️杉原一馬



「蹂躙さん」劇団サモ・アリナンズ

撮影 ©️古屋敏之



詳細は公式サイトで。

https://www.jsps.info/



（文：エントレ編集部）