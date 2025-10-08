10月6日、「DOMOTO」（旧・KinKi Kids）の堂本光一と「NEWS」の加藤シゲアキがMCを務める新番組『光一＆シゲのSHOWマン！！』（テレビ朝日系）が放送された。ただ、惜しまれながら幕を閉じた「人気番組」とのギャップに不満を持たれてしまったようだ。

「新番組では舞台『Endless SHOCK』シリーズで評価された光一さんと、小説家としても活躍する加藤さんがゲストを招き、さまざまなエンタメの魅力を発信する番組になるようです。初回は、漫画やアニメが原作の舞台『2.5次元ミュージカル』をテーマに、『「進撃の巨人」-the Musical-』を手がけた演出家の植木豪さんらを招き、原作の世界観をステージで再現する演出方法が紹介されました」（スポーツ紙記者）

2.5次元の舞台裏という好奇心をくすぐるトピックと思われたが、放送後のXでは視聴者から不満が漏れた。

《激レアさんの後番組光一が出るし少しは期待してたけどめっちゃつまらんしチャンネル変えた》

《激レアさん終わってこれかよテレ朝…》

《激レアさんの後番組、激レアさんのファンを完全に切りに来てるとしか思えない》

《激レアさんやってないし要らん番組始まった キョコロヒーも関東ローカルとかテレ朝の番組編成センスの無さには呆れる》

光一と加藤の新番組は、9月29日に終了したバラエティ番組『激レアさんを連れてきた。』（以下、『激レアさん』）の後番組としてスタートした。

「2016年にスタートした『激レアさん』は、オードリーの若林正恭さんと弘中綾香アナウンサーが進行を務め、めずらしい体験をした人（激レアさん）をゲストに招き、スタジオでその体験談を研究し、紹介する内容でした。午後11時15分と夜遅い時間帯ながら、個性豊かな一般人を発掘する内容で根強い人気を誇りました。そうした視聴者にとっては、エンターテインメントに重きを置く新番組が馴染まなかったのかもしれません」（芸能記者）

『激レアさん』の終了が発表されると、SNSでは異議を唱える声も見受けられた。9年間続いた人気番組が終了した理由に関して、気になる話も浮上している。

「現在、テレビ朝日は2026年に東京・有明に開業する劇場『東京ドリームパーク』（TDP）の準備に奔走しています。ただ、9月30日の『文春オンライン』によれば、テレビ朝日がTDPに客を呼び込むため、STARTO ENTERTAINMENTのタレントによる公演を計画していると伝えられたのです。新番組は、ミュージカル『SHOCK』シリーズで絶大な人気を博した光一さんを起用することで、新劇場の“宣伝効果”も見込んでいるのではないかとされています。ただ、『激レアさん』を終了させたテレビ朝日に不信感を抱く向きもあるため、肝心の番組の反響が気になるところです」（同前）

今後、『光一＆シゲのSHOWマン！！』は、お茶の間に長く愛される番組になるか。