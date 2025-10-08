江口寿史氏の騒動 “Tシャツイラスト”熊本ワインファームが声明「取り扱いは停止」
熊本ワインファームは8日、公式SNSにて、漫画家・江口寿史氏のイラストについて状況を説明。該当商品の取り扱いを停止していることを発表した。
【写真】江口寿史氏が紹介していた「江口寿史×菊鹿ワインコラボTシャツ」
投稿で「Tシャツで使用されたイラストについて」とし、「江口寿史氏デザインTシャツで使用されたイラストについて、多くの皆さま方にご心配、ご迷惑をおかけしておりお詫び申し上げます」と謝罪。
続けて「現在、事実関係を確認中でございます。尚、商品の取り扱いは停止しておりますのでご報告申し上げます」と伝えた。
該当Tシャツについては江口氏が10月3日、自身のXにて「菊鹿で名高い熊本ワイナリーファームより『江口寿史×菊鹿ワインコラボTシャツ』が、もうシレっと発売されてます」などと伝えていた。
