Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」がストリーミング累計7億回再生突破

Creepy Nutsの楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生数で7億回を突破した。チャート集計史上、歴代3番目タイの速さでの記録となる。

■国内外で爆発的なバイラルヒットを記録

「Bling-Bang-Bang-Born」は、TVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマとして2024年1月7日にリリース。

一度聴いたら忘れられない中毒的なフレーズ、ジャージークラブを取り入れた強烈なビートにCreepy Nutsらしいユーモアとリリックセンスが融合した本作は、国内外で爆発的なバイラルヒットを記録。

リリース直後からUGCが世界的に拡散し、カルチャー現象的な広がりを見せ、Spotifyグローバルチャートでも日本発楽曲として異例の上位ランクインを果たした。

2024年1月17日公開チャートで30位に初登場すると、翌週には4位へ急上昇。1月31日公開チャート以降は21週連続で首位を独走するという圧巻の記録を樹立。2024年ナンバーワンソングとして各チャートで首位を獲得した。

6億回突破時には2024年リリース曲最速記録を樹立し、今回の7億回突破によりその記録をさらに更新。ストリーミングチャートでも今もなお快進撃を続けている。

また、7月にはCreepy Nutsの最新曲「Mirage」がBillboard JAPAN「Global Japan Songs Excl. Japan」で初登場首位を獲得。同週のチャートで「オトノケ」が2位、「Bling-Bang-Bang-Born」が3位に並び、日本人アーティストとして史上初のトップ3独占を達成。国内のみならず、世界中でCreepy Nutsの名を知らしめる象徴的な出来事となった。

Creepy Nutsは、10月17日のソウル公演を皮切りに初のアジアツアーを開催。2026年4月には世界最大級の音楽フェス『Coachella Festival』に出演する。

