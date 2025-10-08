　10月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6085>　アーキテクツ　　　　324　　 +80（ +32.8%）
2位 <4571>　ナノＭＲＮＡ　　　　160　　 +29（ +22.1%）
3位 <5987>　オーネックス　　　 2366　　+400（ +20.3%）
4位 <4588>　オンコリス　　　　　854　　+132（ +18.3%）
5位 <4412>　サイエンスＡ　　　 1600　　+232（ +17.0%）
6位 <8166>　タカキュー　　　　116.8　 +16.8（ +16.8%）
7位 <9367>　大東港運　　　　　 1099　　+150（ +15.8%）
8位 <7256>　河西工　　　　　　129.5　 +17.5（ +15.6%）
9位 <4446>　リンクユーＧ　　 1108.1　 +93.1（　+9.2%）
10位 <3680>　ホットリンク　　　　299　　 +23（　+8.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　　 95　　 -12（ -11.2%）
2位 <408A>　ｉＳＢＡＩ　　　　204.1　 -14.0（　-6.4%）
3位 <3905>　データセク　　　　 1555　　 -85（　-5.2%）
4位 <4881>　ファンペップ　　　103.4　　-5.6（　-5.1%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　　-0.4（　-4.0%）
6位 <404A>　ＧＸ中テ１０　　　 1271　　 -44（　-3.3%）
7位 <5381>　マイポックス　　　　452　　 -15（　-3.2%）
8位 <1306>　野村東証指数　　　 3294　-100.0（　-2.9%）
9位 <1435>　ロボホーム　　　　　180　　　-5（　-2.7%）
10位 <7746>　岡本硝子　　　　　265.2　　-6.8（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1808>　長谷工　　　　　 2534.2　 +34.2（　+1.4%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 5200　　 +67（　+1.3%）
3位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2980　 +34.0（　+1.2%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　 9789　　 +88（　+0.9%）
5位 <6702>　富士通　　　　　　 3924　　 +33（　+0.8%）
6位 <7735>　スクリン　　　　　14786　　+121（　+0.8%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1799　 +13.5（　+0.8%）
8位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 1675.5　 +12.5（　+0.8%）
9位 <4902>　コニカミノル　　　540.7　　+4.0（　+0.7%）
10位 <6920>　レーザーテク　　　20175　　+145（　+0.7%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1755.1　　-8.4（　-0.5%）
2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2540　　-5.0（　-0.2%）
3位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2074　　-3.5（　-0.2%）
4位 <4911>　資生堂　　　　　　 2520　　-3.5（　-0.1%）
5位 <4568>　第一三共　　　　　 4070　　　-4（　-0.1%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4903　　　-2（　-0.0%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　952.5　　-0.2（　-0.0%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　　976　　-0.1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

