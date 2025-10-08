[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落83銘柄（東証終値比）
10月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は59銘柄。うち値上がりが41銘柄、値下がりは8銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は135円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6085> アーキテクツ 324 +80（ +32.8%）
2位 <4571> ナノＭＲＮＡ 160 +29（ +22.1%）
3位 <5987> オーネックス 2366 +400（ +20.3%）
4位 <4588> オンコリス 854 +132（ +18.3%）
5位 <4412> サイエンスＡ 1600 +232（ +17.0%）
6位 <8166> タカキュー 116.8 +16.8（ +16.8%）
7位 <9367> 大東港運 1099 +150（ +15.8%）
8位 <7256> 河西工 129.5 +17.5（ +15.6%）
9位 <4446> リンクユーＧ 1108.1 +93.1（ +9.2%）
10位 <3680> ホットリンク 299 +23（ +8.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6494> ＮＦＫＨＤ 95 -12（ -11.2%）
2位 <408A> ｉＳＢＡＩ 204.1 -14.0（ -6.4%）
3位 <3905> データセク 1555 -85（ -5.2%）
4位 <4881> ファンペップ 103.4 -5.6（ -5.1%）
5位 <8918> ランド 9.6 -0.4（ -4.0%）
6位 <404A> ＧＸ中テ１０ 1271 -44（ -3.3%）
7位 <5381> マイポックス 452 -15（ -3.2%）
8位 <1306> 野村東証指数 3294 -100.0（ -2.9%）
9位 <1435> ロボホーム 180 -5（ -2.7%）
10位 <7746> 岡本硝子 265.2 -6.8（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1808> 長谷工 2534.2 +34.2（ +1.4%）
2位 <5713> 住友鉱 5200 +67（ +1.3%）
3位 <9201> ＪＡＬ 2980 +34.0（ +1.2%）
4位 <5801> 古河電 9789 +88（ +0.9%）
5位 <6702> 富士通 3924 +33（ +0.8%）
6位 <7735> スクリン 14786 +121（ +0.8%）
7位 <2502> アサヒ 1799 +13.5（ +0.8%）
8位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1675.5 +12.5（ +0.8%）
9位 <4902> コニカミノル 540.7 +4.0（ +0.7%）
10位 <6920> レーザーテク 20175 +145（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6752> パナＨＤ 1755.1 -8.4（ -0.5%）
2位 <9843> ニトリＨＤ 2540 -5.0（ -0.2%）
3位 <9107> 川崎汽 2074 -3.5（ -0.2%）
4位 <4911> 資生堂 2520 -3.5（ -0.1%）
5位 <4568> 第一三共 4070 -4（ -0.1%）
6位 <2914> ＪＴ 4903 -2（ -0.0%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 952.5 -0.2（ -0.0%）
8位 <4755> 楽天グループ 976 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
