佐世保市のアメリカ海軍前畑弾薬庫の移設先となる江上地区で、住民説明会が行われました。

（宮島 佐世保市長）

「まずもって皆様方の安全性をしっかりと確保しながら、この問題に取り組んでいかなければならない。この決意を新たにしている」

6日に佐世保市江上地区で開かれた住民向けの説明会には、約40人が出席。

防衛省と佐世保市が合同で開催し、前畑弾薬庫の機能を針尾島に移設する配置案を説明しました。

前畑弾薬庫を巡っては、2011年の日米合同委員会で移設・返還について合意。

長い時を経て今年8月、施設の配置案が日米間で合意しました。

非公開で行われた説明会では、住民から「安全性の担保や情報共有を徹底してほしい」などの意見が出たということです。

（江上地区自治協議会 栗山 一彦 会長）

「賛成ではないが反対はしないという少し複雑な表現。地元に、足元に（弾薬庫が）ある。工事が終わってからも不安でいっぱい。江上としては複雑な心境」

（宮島 佐世保市長）

「住民の皆様方の安心をしっかりと確保していくことが、最大の責務。可能な限り情報開示を行ってもらうよう（国に)働きかけを行っていきたい」

防衛省は今年度、移設先の施設の整備に必要な浚渫範囲などの検討を進めるとしています。