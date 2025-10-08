【静岡・焼津】話題のクッキーチーズサンド専門店「Cheese Pige（チーズ ピゲ） 焼津本店」でキュートなスイーツをゲット！
元洋服店!? 異色のクッキーチーズサンド専門店
Cheese Pigeは2016年にオープンしたクッキーチーズサンドの専門店。静岡県内に5店舗、さらに埼玉県に1店舗を展開していますが、本店は焼津です。
意外なことになんと前進は洋服店。「自分のためではなく、人にプレゼントしたくなるものを提案したい」という1人のスタッフの思いに共感した仲間を加え、3人で洋服店の一角を改装したのが始まり。
焼津本店では、定番が8種、期間限定が2種と合計10種類のフレーバーが常時並んでいます。チーズサンドの日持ちは冷蔵で、3〜4日。常温保存できるパウンドケーキ（日持ち2週間）やクッキーもおみやげに人気。
さらに店の前にはウッドデッキが設えられていて、席もいくつか用意されているのでイートインも可能。帰るまで待てない！という方はその場で食べることもできちゃいます。
種類豊富なクッキーチーズサンドをいただきます！
今回は特に人気だという「オレンジマーマレード」460円、「ハチミツブラック」380円、「ストロベリーチーズケーキ」420円、「濃厚バニラ」420円の定番4種類をセレクト。早速、テラス席でいただきます！
「オレンジマーマレード」は、オレンジピールが入ったクリームチーズをオレンジピールクッキーでサンドした、オレンジ尽くしな1品。爽やかなオレンジとクリームチーズの組み合わせが◎。断面からのぞくオレンジも写真映えします。
「ハチミツブラック」は、しっとり食感のブラックココアクッキーで、ハチミツ入りのクリームチーズをサンド。ほのかに苦みもあるココアクッキーと、しっかりとハチミツの味を感じられるほど良い甘さのクリームがベストマッチ。クリームは滑らかで舌触りもgood。
「ストロベリーチーズケーキ」は、イチゴの果肉入りクリームチーズをプレーンクッキーでサンド。一口目からいちごの華やかな味がしっかりと感じられます。クッキーは口の中でホロっと崩れ、チーズケーキらしさあり。いちごのおかげでさっぱりとした後味でした。
「濃厚バニラ」は、バニラビーンズを混ぜ込んだクリームチーズを、プレーンクッキーで挟んであります。食べてみると、クリームチーズがとても滑らかかつ軽やかで食べやすい！ シンプルなので、しっかりチーズらしさを感じたい人にはこちらがおすすめかも。もちろんバニラの風味もしっかり感じられます。
期間限定！ クッキーチーズサンド「マロングラッセ」
期間限定の商品もいろいろ。秋限定で登場するクッキーチーズサンド「マロングラッセ」は、毎年楽しみに来店する人も多い一品です。
クリームチーズにペースト状にしたマロンを合わせ、さらにイタリア産のマロングラッセを混ぜ込んであり、モンブランのようなリッチな味わいです。
かわいくっておいしいクッキーチーズサンド、焼津を訪れたら、ぜひ食べておきたい逸品です。
■Cheese Pige 焼津本店（ちーず ぴげ やいづほんてん）
住所：静岡県焼津市西小川2-4-9
TEL：054-639-5518
営業時間：10〜19時
定休日：無休
Text：るるぶ情報版編集部（村上黎）
Photo：大塚七恵
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。