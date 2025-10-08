元洋服店!? 異色のクッキーチーズサンド専門店

Cheese Pigeは2016年にオープンしたクッキーチーズサンドの専門店。静岡県内に5店舗、さらに埼玉県に1店舗を展開していますが、本店は焼津です。

意外なことになんと前進は洋服店。「自分のためではなく、人にプレゼントしたくなるものを提案したい」という1人のスタッフの思いに共感した仲間を加え、3人で洋服店の一角を改装したのが始まり。

店内の看板やパッケージなどいたるところに登場している

焼津本店では、定番が8種、期間限定が2種と合計10種類のフレーバーが常時並んでいます。チーズサンドの日持ちは冷蔵で、3〜4日。常温保存できるパウンドケーキ（日持ち2週間）やクッキーもおみやげに人気。

パッケージも個性的で、かわいいものばかり。これは誰かに買って帰りたくなる！

さらに店の前にはウッドデッキが設えられていて、席もいくつか用意されているのでイートインも可能。帰るまで待てない！という方はその場で食べることもできちゃいます。



ショーケースを見ると、クッキーチーズサンドがズラリ。どれにするか迷ってしまう！

今回は特に人気だという「オレンジマーマレード」460円、「ハチミツブラック」380円、「ストロベリーチーズケーキ」420円、「濃厚バニラ」420円の定番4種類をセレクト。早速、テラス席でいただきます！

「オレンジマーマレード」は、オレンジピールが入ったクリームチーズをオレンジピールクッキーでサンドした、オレンジ尽くしな1品。爽やかなオレンジとクリームチーズの組み合わせが◎。断面からのぞくオレンジも写真映えします。

「ハチミツブラック」は、しっとり食感のブラックココアクッキーで、ハチミツ入りのクリームチーズをサンド。ほのかに苦みもあるココアクッキーと、しっかりとハチミツの味を感じられるほど良い甘さのクリームがベストマッチ。クリームは滑らかで舌触りもgood。

「ストロベリーチーズケーキ」は、イチゴの果肉入りクリームチーズをプレーンクッキーでサンド。一口目からいちごの華やかな味がしっかりと感じられます。クッキーは口の中でホロっと崩れ、チーズケーキらしさあり。いちごのおかげでさっぱりとした後味でした。

「濃厚バニラ」は、バニラビーンズを混ぜ込んだクリームチーズを、プレーンクッキーで挟んであります。食べてみると、クリームチーズがとても滑らかかつ軽やかで食べやすい！ シンプルなので、しっかりチーズらしさを感じたい人にはこちらがおすすめかも。もちろんバニラの風味もしっかり感じられます。



9〜11月の期間限定販売 ※完売次第終了

期間限定の商品もいろいろ。秋限定で登場するクッキーチーズサンド「マロングラッセ」は、毎年楽しみに来店する人も多い一品です。

クリームチーズにペースト状にしたマロンを合わせ、さらにイタリア産のマロングラッセを混ぜ込んであり、モンブランのようなリッチな味わいです。

かわいくっておいしいクッキーチーズサンド、焼津を訪れたら、ぜひ食べておきたい逸品です。



■Cheese Pige 焼津本店（ちーず ぴげ やいづほんてん）

住所：静岡県焼津市西小川2-4-9

TEL：054-639-5518

営業時間：10〜19時

定休日：無休



Text：るるぶ情報版編集部（村上黎）

Photo：大塚七恵



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

