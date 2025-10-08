西武は８日、エマニュエル・ラミレス投手（３１）と来季の延長契約を締結したと発表した。

来日１年目の今季は途中離脱もありながら、２７試合に登板し７ホールド、防御率１・０１をマークしていた。

ラミレスは球団を通じて「来年もライオンズの一員でいられることを光栄に思います。このオフシーズンは体を鍛えより多くチームの勝利に貢献し、クライマックスシリーズに進出できるよう取り組みます」とコメントした。

広池浩司球団本部長は「持ち球であるストレート、カーブ、フォークどれも質が高く、期待どおり奪三振能力の高い投手でした」と今季の活躍を評価。「７月上旬から２か月ほど離脱しましたが、戻ってからの投球も申し分なく、来季もライオンズに欠かせない投手と判断しました。しっかりと準備をして、どんな場面でも自身のベストを尽くす姿にも心を打たれました。来季も期待しています」と２年目の期待を語った。

西武はすでに６月２３日にタイラー・ネビン外野手（２８）と２年の契約延長を発表。８月１８日には同じブルペン右腕のトレイ・ウィンゲンター投手（３１）とも１年の契約延長を発表していた。 これで今季契約した外国人助っ人は５人中、３人が延長契約を済ませ残りはレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）、Ｊ・Ｄ・デービス内野手（３２）の去就を残すのみとなっている。