美女社長YouTuber浦西ひかる、ゴルフウェアから美脚スラリ「スタイル抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/10/08】YouTuberでモデルの浦西ひかるが7日、自身のInstagramを更新。白いゴルフウェア姿で美しい脚を披露し話題を呼んでいる。
【写真】美女社長YouTuber、ゴルフウェアから際立つ脚線美
浦西は「初川奈ゴルフ」とゴルフへ出かけたことを報告。「スコアは96でした」と残念そうに記しつつ、ゴルフカートをバックに、真っ白のミニスカートにゴルフウェアのトップスを合わせたコーデで、ヘルシーな美脚を披露している。また、熱海観光にも訪れたそうで、素足が大胆にのぞくミニワンピースを身に着け、鳥居の下でキュートなポーズをとる姿なども公開している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「なんておしゃれなゴルフスタイル」「ミニスカート似合う」「かわいい」「楽しそう」と絶賛の声が寄せられている。
浦西はYouTubeやモデル活動のほか、「BreakingDownガール」としても知られ、会社経営やポーカーハウス「THE CROWN」のオーナーも務めている。（modelpress編集部）
