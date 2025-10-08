英虞湾を一望！ 志摩の自然美に包まれる展望台

展望台まで行く道は、近道の石階段（右）と段差のない木製のスロープ（左）の２つ

志摩半島の中央部に位置する横山展望台は、標高140mの高さから英虞湾の入り組んだリアス式海岸に浮かぶ美しい島々を一望できる人気のスポット。晴れた日には、遠くの水平線まで見渡せるほどの開放感があり、雄大な景色が広がります。

展望台へと向かう階段には木陰があり、日差しを遮ってくれるので快適！展望台までは約2分で到着します。

もう一つのアクセス、木製スロープは緩やかな坂になっていて、展望台までは約5分。

歩いた先には英虞湾の絶景が！

展望台からは、時季や時間によって異なる英虞湾の風景を楽しめるのも魅力。朝の澄んだ空気の中で見る景色も、夕暮れ時にオレンジ色に染まる湾も、それぞれに違った美しさがあります。季節によって移り変わる自然の色彩も、訪れるたびに新しい感動を与えてくれます。



カラフルなドリンクと開放的な空間で非日常のティータイムを

カフェは開放感にあふれ、心地よい風が吹き抜けます

志摩産のあおさが入ったドーナツなど、スイーツもあります

展望台のすぐそばにあるカフェ「横山天空カフェテラス ミラドール志摩」は、絶景を眺めながらゆったりと過ごせる人気のスポット。木の温もりを感じるナチュラルな空間で、地元食材を使ったソフトクリームやドリンクが楽しめます。

パイン、パッションフルーツ、マンゴー、ナタデココが入ったさわやかな「天空トロピカルソーダ」600円

中でも注目なのが、色鮮やかなドリンク。「天空トロピカルソーダ」や「ビネガードリング」は、見た目も味もさわやかで、SNS映えも抜群。ドリンクを手に展望デッキへ出れば、青空と遠くの島々の緑、そして英虞湾の絶景を背景に、まるで絵葉書のような写真が撮れること間違いなし！

カフェの2階にある展望スペース

ベンチに座りながらゆっくりと景色を堪能できます

1階のカフェコーナーや展望テラスはもちろん、無料休憩スペースの２階もオススメ。絶景が広がる美しい風景を眺めながら、心ゆくまでティータイムを楽しめます。

■横山天空カフェテラス ミラドール志摩

（よこやまてんくうかふぇてらす みらどーるしま）

住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-20

TEL：0599-52-0111（9時〜16時30分）

営業時間：9時〜16時30分

定休日：荒天時



【EX 旅先予約限定】※「EX 旅先予約」限定の特別プラン

「EX 旅先予約」からの予約で、「横山天空カフェテラス ミラドール志摩」のドリンク（天空トロピカルソーダ、またはビネガードリンク）が450円で購入できます。

▼「EX 旅先予約限定」に関する詳細は「志摩にしました。」公式ホームページで確認を▼

https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/

横山展望台へのアクセス

横山展望台へは、近鉄「志摩横山駅」から徒歩約45分、「鵜方駅」から車で約10分、「賢島駅」からは車で約15分。駐車場も完備されているので、ドライブ旅にもぴったりです。公共交通機関を利用する場合は、「鵜方駅」からタクシーの利用が便利。

おすすめの訪問時間は、午前中の澄んだ空気の中で見る景色。写真映えする光の演出が楽しめ、混雑を避けられる平日の午前中が狙い目です。英虞湾の穏やかな海と島々を眺めながら、五感で楽しむ特別な時間は、ここでしか味わえない旅の素敵な記憶になるはずです。



■横山展望台（よこやまてんぼうだい）

住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-20

TEL：0599-44-0567（横山ビジターセンター）問合せ時間：9時〜16時30分

営業時間：見学自由（照明設備が無いため、見学は日暮れ前までに）

定休日：荒天日



Text＆Photo：るるぶ国内編集部



