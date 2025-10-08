「アーケードアーカイブス」より『バトランティス』が10月9日に配信決定 迫りくる妖獣軍団から城を守るシューティングゲーム
アーケードゲームの名作を忠実に再現する「アーケードアーカイブス」（Nintendo Switch／PS4）＆「アーケードアーカイブス2」（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）向けに、新規コンテンツ『バトランティス』が、10月9日より配信される。
【写真】巨大ボスとのバトルも！ 『バトランティス』スクリーンショット
『バトランティス』は、1987年にコナミから発売されたシューティングゲーム。若き王クリペウスIII世を操作し、画面上から侵略してくる妖獣軍団をショットで倒して城を守りきるのが目的だ。
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組『アーケードアーカイバー』をYouTubeライブにて生配信。10月9日は『バトランティス特集』が放送される。
『アーケードアーカイブス バトランティス』（Nintendo Switch／PS4）、『アーケードアーカイブス2 バトランティス』（Nintendo Switch2／PS5／Xbox Series X|S）は、2025年10月9日配信予定。
