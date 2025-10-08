ラナ・デル・レイ、ワニ観光ツアーガイドの夫とパリ・ファッション・ウィークでキス
米人気歌手のラナ・デル・レイが、昨年9月に結婚したワニの観光ツアーガイドの夫ジェレミー・デュフレーヌと、パリで開催されたヴァレンティノのショーに来場し、キスを披露した。
【写真】ラナとその夫ジェレミー
Peopleによると、現地時間10月5日、ファッション・ウィーク中のパリで開催されたヴァレンティノのショーにラナとジェレミーが夫婦で来場し、フロントロウで情熱的にキスを交わしたようだ。
この日ラナは、ウェストにリボン、袖にファーをあしらったラベンダー色のフロア丈ドレスを纏い、フラワーモチーフのバッグをコーデ。ブルネットの髪の毛はエレガントに巻き、バラ色のチークを基調としたメイクでロマンティックに仕上げた。一方ジェレミーは、ブルーのパンツとジャケットに、オフホワイトのTシャツを合わせ、黒いキャップとサングラスを添えたカジュアルかつワイルドなルックだった。2人は手をつないで会場入りし、終始ラブラブな様子をみせていたようだ。
これまでの報道によると、2人は2019年、ジェレミーが船長＆ガイドを務めるツアーに参加した際に知り合い、2024年はじめに再会。同年8月にロンドンでランチデートを初めてキャッチされ、交際の噂が浮上。翌9月に、彼が働くルイジアナ州デイ・アルマンズの湿地帯で極秘挙式したと伝えられる。
