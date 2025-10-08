フジテレビの小澤陽子アナウンサーが昨年２月に出産した愛娘とのオフショットを公開した。

小澤アナは８日までにインスタグラムで「どこでしょう？なんて言っておきながら… いつの間に時間が経ってしまいました そして、あーんなに何もヒントなかったのに、当ててくださった方が何人も！！すごい 休暇の旅先は、オーストラリアでした （学生時の留学先であり、最後に訪れてからもう１４年。）海の写真、ノーフィルターでこれです グレートバリアリーフの海は本当世界トップクラス」とオーストラリアを訪れたていたことを報告。

「今回の旅のテーマは、【自然】【都市】【再会】！！ということで、今回は、Ｓｙｄｎｅｙ Ｈａｍｉｌｔｏｎ ｉｓｌａｎｄ（グレートバリアリーフ） Ｍａｃｋａｙ Ｂｒｉｓｂａｎｅ という旅程。大人だけの時のように旅程を組んだものの、８日間で子連れでの４カ所は、かなりタフでした コアラモードな娘でしたが、この旅でも、ぐーんと成長牋鼎ぞ貊蠅怖い瓩箸いΥ蕎陲鯏舛┐討たり、自然やその動物に沢山触れたり。経験を通して沢山の感情や感覚に出会えたと思います」と娘の成長についても明かした。

この投稿にフォロワーからは「陽子さん オーストラリアですか〜 綺麗やわぁ〜笑顔美しいムードポーズ素敵やわぁ〜」「おざよー とっても可愛い オーストラリア 海が綺麗で、笑顔になれる場所ですねー」などの声が寄せられている。