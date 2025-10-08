【ZARA値下げ】待ってたーーーッ！ 大人が狙いたい♡「バッグ & シューズ」

バッグやシューズなどの小物をアップデートするだけで、コーデの鮮度がグッと上がるかも！ 今回は【ZARA（ザラ）】から、大人女性におすすめのアイテムをピックアップ。フォルムが可愛いグリーンのシティバッグやほどよく厚底のブラウンローファーなど、上品さとシャレ感を兼ね備えたアイテムがお値下げ中。完売前にぜひチェックしてみて。

シャレ感たっぷりなカラーが目を引くシティバッグ

【ZARA】「シティバッグ」\3,950（税込・セール価格）

ころんと丸みを帯びたフォルムの「シティバッグ」は、バッグには珍しいグリーンでシャレ感たっぷり。くすみがかった明るすぎないトーン & ゴールド金具が上品で、大人女性にぴったりです。太めでアクセントにもなりそうな、取り外し可能なキャンバス地のショルダーベルト付きも嬉しいポイント。カジュアルスタイルにはもちろん、フェミニンな装いの外しにもGOOD。

シンプルなのに持つだけでこなれる！スクエアバッグ

【ZARA】「CITY クラックテクスチャー」\3,950（税込・セール価格）

すっきりとしたフォルムが魅力の横長バッグ。落ち着いたベージュが、あらゆる服装に自然にマッチしそうです。ハンドルの長さが絶妙で、手持ちも肩がけもできるのも魅力的。装飾を削ぎ落としたシンプルなデザインが知的な印象を演出し、オフィスから休日コーデまで、幅広く活躍するはず。前後にあおりポケットのある3室構造で荷物を分けて入れやすく、使いやすさにも期待ができます。

バレエシューズ × スニーカーのいいとこどりシューズ

【ZARA】「サテン風ストラップ付きバレリーナシューズ」\4,190（税込・セール価格）

バレエシューズの可愛らしさとスニーカーのカジュアル感を兼ね揃えた、高さ7cmの厚底シューズ。サテン風のブラックが、足元に上品な存在感をプラス。ほどよく足元のボリュームを出したいときにぴったりで、厚めのソールがさりげなくスタイルアップを叶えてくれるかも。パンツにもスカートにも合わせやすく、ちらっと靴下を見せるおしゃれも楽しめそう。

端正なブラウンローファーで秋ムードへシフト

【ZARA】「ペニーストラップ ローファー」\5,390（税込・セール価格）

艶のあるブラウンが上品なローファーは、大人のトラッドスタイルにマッチ。フロントのギャザーとペニーストラップが、品の良さを引き寄せてくれるはず。ほどよい厚底のソールがクラシカルな雰囲気にモダンなエッセンスをプラス。フェミニンともカジュアルとも好相性。長く愛用できる定番なデザインなので、持っておくとコーデの幅が広がります。

writer：Yukie Kawase