ヘリじゃない！ その正体は？

トヨタ自動車の公式Xは2025年9月30日、「空飛ぶクルマはヘリじゃないのか問題」と題した動画を公開しました。

【動画】ヘリじゃないの疑惑 これが、トヨタの見解です！

この動画では、現在開発中の空飛ぶクルマを「ヘリコプター」と呼ぶ人が多いことに対し、子役のふたりが「ヘリじゃないんだよ」「そうそう、違うよね〜」と会話を交えながら、空飛ぶクルマとヘリコプターの違いを分かりやすく解説しています。

トヨタ公式Xはこの動画とともに、「飛ぶクルマってヘリじゃないの疑惑にトヨタの見解は!? 創業以来、空への挑戦を続けてきました。実はJoby社と一緒に空のモビリティを作ってるんです！」と投稿しました。

動画内では、空飛ぶクルマはヘリとは異なり、電動で垂直離着陸（eVTOL）するため、静粛性が高く、ゼロエミッションにも対応できる機体であることが子役によって説明されています。また、「あいつらまだ子どもだもんね〜」「君は知らないと思うけど」といった皮肉交じりのセリフもあり、ユーモアを交えて構成されています。

なお、この投稿に「いやね、空飛ぶ車って言ったら『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンなのよ！」「クルマ（車輪）がないからクルマじゃないと思う」と否定的なコメントもある一方で、「『クルマ』と『車』なんて言葉の定義だけのこと。そんなことに拘って空飛ぶクルマの未来を語れない日本人が多いのはどうしたことだろう……」「英語のCarは日本で言うクルマを含めた乗り物の総称であって、古いところでリヤカーなどがあります。そして気球のゴンドラもCarと言います」といった動画に賛同するような意見もありました。