《neighborhood 30th 原宿の肖像で長浜治さんに写真を撮っていただきました。これまで何度も撮影していただきましたが、毎回自分でも見たことのない表情を写真でみせてくれているような気がします。いつも長濱さんとお話ししているときは、言葉では表せないものを感じてます。今夜、少しだけ愛の意味がわかりました。ありがとうございました》（原文ママ）

10月4日に更新したインスタグラムで、こう感謝の気持ちをつづったのは元TOKIOのメンバー・長瀬智也（46）。

9月29日から10月5日にかけて、東京・原宿にあるラフォーレミュージアム原宿で開催された展示イベント「NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION」を訪れたことを報告した。

「NEIGHBORHOOD」とは、デザイナー・滝沢伸介氏（58）が’94年に原宿で立ち上げたストリートブランド。イベント会場では30周年記念として出版が決定した写真集『THE TOKYO HUNDREDS 2 ‘原宿の肖像’ 長濱 治著』が発売され、写真家・長濱治氏（84）が撮影した出演者100組のポートレートが展示されていた。

長瀬も長濱氏に撮影してもらったようで、冒頭のコメントとともに長濱氏との2ショットを公開。さらにインスタグラムのストーリーズでは、’00年放送の人気ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』（TBS系）で共演した窪塚洋介（46）との“IWGPコンビ”のショットも公開し、《歳はとったが悪くないな》とコメントしていた。

長瀬と窪塚の再会にXでも《IWGPなつすぎ笑》《格好良すぎ！！！》と反響が広がるなか、SNSでは長瀬の写真に写り込んだ“ある物”にも注目が集まっていて――。

「長瀬さんが左腕につけていた腕時計です。高級時計ブランド『ロレックス』から今年発売された『デイトナ』の新作モデルではないかと話題になっているんです。ターコイズブルーの文字盤が特徴的な時計で、ケース素材は18カラットのイエローゴールド。ブラックのブレスレットには、ロレックス独自のストラップ『オイスターフレックス』が採用されています。

定価は日本円にして約550万円ですが、現在はECサイトなどで2千万円前後の価格で取引されているプレミアム品です。長瀬さんは公開した写真のなかで、水色のチェックのネルシャツに黒いキャップとボトムスを合わせたツートンカラーのファッションでした。同じ色味の腕時計がコーディネートに調和していて、絶妙なアクセントになっていましたね」（WEBメディア記者）

実際にXでも、長瀬が着けていた腕時計に驚く声が上がっている。

《シブい！オイフレターコイズもさらっと服にあわせてるの素敵》

《待て待て長瀬とんでもないデイトナしてんなオイ》

《長瀬くんインスタ見たらデイトナのターコイズしてる… やっぱりカッコイイなー》

《オイフレデイトナの ターコイズ付けてるじゃーん シャツもブルーでめっちゃ素敵》

《おいおいちょっと待てよ、まこっちゃん、やべーデイトナつけてますやん》

趣味のバイクや音楽、釣りと同じように、ファッションにも強いこだわりがあるという長瀬。腕時計もロレックスをはじめ多彩なブランドを愛用しており、TOKIO時代からファンの間でも時計好きとして知られていた。

「どの趣味もお金がかかりそうですが、長瀬さんは浪費家というわけではないようです。独立してからはオートバイレースやロックバンド『Kode Talkers』のボーカル・ギターなど多方面で活躍するいっぽう、一時は収入減に悩んでいたこともあったと聞きました。

ジャニーズ時代の貯金を取り崩しながら生活したり、趣味もお金がかからないように工夫したりしていたそうです。2年前の誕生日にはリーズナブルな定食店でひとり食事をする姿が目撃されていましたし、私生活も派手なタイプではないといいます。

長瀬さんが着けていたロレックスの新作腕時計は高額ではありますが、最近ではタレントや芸人の間でも資産価値のある高級腕時計を所有する人が増えています。長瀬さんも実用面だけでなく、資産性を考慮した上で購入しているのかもしれません」（芸能関係者）

腕時計にも注目が集まるのは、いまもファッションリーダーとして影響力を有するからなのだろう。