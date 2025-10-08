長澤茉里奈「合法ロリ巨乳が30才になったぞー！」 ビキニ姿での“報告”に反響「30には見えん！」「全然見えない可愛さ」
グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が8日、自身のXを更新し、30歳になったことを報告した。
長澤は「おはよーーー！！合法ロリ巨乳が30才になったぞー！」と報告。「#まりちゅう30才」「#まりちゅうバースデー2025」とハッシュタグを添えながら、ビキニ姿の近影を公開した
この投稿に「おめでとう〜可愛いすぎる」「いつまでも「ロリ巨乳」であれ」「30歳には全然見えない可愛さです」「永遠に合法ロリ巨乳でいてね~」などの声が上がっている。
