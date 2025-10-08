長澤茉里奈（2018年撮影）（C）Deview

　グラビアアイドルの長澤茉里奈（30）が8日、自身のXを更新し、30歳になったことを報告した。

　長澤は「おはよーーー！！合法ロリ巨乳が30才になったぞー！」と報告。「#まりちゅう30才」「#まりちゅうバースデー2025」とハッシュタグを添えながら、ビキニ姿の近影を公開した

　この投稿に「おめでとう〜可愛いすぎる」「いつまでも「ロリ巨乳」であれ」「30歳には全然見えない可愛さです」「永遠に合法ロリ巨乳でいてね~」などの声が上がっている。