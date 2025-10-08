平愛梨「金八先生で出会って24年!?」 “同期の仲間”NEWS・増田貴久との2ショットにファン歓喜「エモすぎる」「素敵な3Bツーショット」
タレントの平愛梨（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。収録で一緒だったというNEWSの増田貴久（39）との2ショットを披露した。
【写真】「素敵な3Bツーショット」「エモすぎる」2ショットを披露した平愛梨＆増田貴久
平は「またまたマッスーこと増田貴久くんと収録いっしょでした」と報告。「3年B組金八先生で出会って24年!?当時は私16歳!!マッスーは1つ下の15歳だったかな?!」「金八先生でご一緒した同期の仲間のことを私は今でも役名で呼んじゃうけどマッスーは『貴久って呼んで!』と当時言ってくれたから子生意気に私は『貴久』って呼ばせてもらってる」（原文ママ）「私が呼び捨てをするだなんて違和感あるけど弟のような、友達とはまた違うような、3Bはずっと"仲間"という存在」などと、増田とのエピソードや当時の仲間についての思いを語った。
この投稿にファンからは「わあああ、エモすぎる、この再会嬉しい 増田さんファンで金八先生の第6見たことがきっかけで俳優目指して上京した者です。どちらも今でもすごい可愛さ残ってて…貴重なお写真ありがとうございます」「愛梨ちゃんとツーショットなまっすー なんだか嬉しいです！」「あいりちゃんとまっすーの共演嬉しいです 大好きなお二人です」「ずっと変わらない関係って素敵 金八フォーエバー」などの声が寄せられている。
2人は2001年放送の『3年B組金八先生』第6シリーズで共演。同シリーズは上戸彩（40）が性同一性障害の生徒役を熱演したことでも話題となった。
