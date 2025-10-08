日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気シリーズ「サムライマック」から「炙り醤油（しょうゆ）風 トリプル肉厚ビーフ」を10月8日から期間・時間帯限定で発売しています。

“大人が満足する”ハンバーガーをテーマに開発された「サムライマック」は、2021年4月から肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして販売されている商品。現在は、定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月にレギュラーメニュー入りした「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品がラインアップされています。

今回“復活”する「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、厚みのある100％ビーフパティを3枚、チェダーチーズを3枚加え、けしの実を使用したバンズでサンドした、ボリューム感が人気の一品です。

同商品はこれまで、期間限定販売が終了するたびに、SNSを中心に販売期間の延長や復活を望む声が多く聞かれるなど、好評を博していたとのこと。今年6月、8月に引き続き、10月も要望に応える形で、午後5時からの「夜マック」にて販売されます。

価格は単品820円〜、バリューセット1120円〜（いずれも税込み）。10月21日までの2週間限定で販売中です。

10月も“復活”を果たした同商品。SNSでは「帰ってきたか…」「おかえり！うれしい！」「待ってた！ この数日ソワソワしてた」「今日のメインディッシュこれ」「挑むか」「これがマックで一番うまい」「ありがとうございます。太ります」といった喜びの声のほか、「これと三角チョコパイ食べるぞ」「今日は夜マックにして、三角チョコパイも買おう」など、同日発売のホットスイーツ「三角チョコパイ」とともに食べたいという人の声も多数上がっています。