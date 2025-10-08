「さよならなんて、言いたくない！」ミャクミャク絵本、2週間たらずで異例の部数 生みの親のイラスト2点も初公開
フェリシモは、大阪・関西万博ミャクミャクの絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』が、予約開始から2週間かからずに1万冊を突破したと、8日までに発表した。あわせて、閉幕ムードの感動の中、未公開ページ画2カットが初公開された。
【画像】ミャクミャクをデザインした山下浩平氏による初公開イラスト
万博閉幕（10月13日）まで残りわずか。「さよならなんて、言いたくない！」。ミャクミャクが大人気となるなか、絵本は、生みの親・山下浩平氏による初の2025大阪・関西万博公式ライセンス商品となる。フェリシモと20年来のつながりがあり、出版が実現した。
構想3年、全編描き下ろしで、初めて明かされるミャクミャク誕生の物語。小さな細胞として誕生したミャクミャクが、ほかの生き物や自然、文明と出会うことで、世界に存在する形や色の中にある素晴らしさを見つけ、想像、変化、共生しながら未来へ脈々とつながっていく姿が描かれる。
予約購入はフェリシモWEBサイトにて受け付け。9月24日から予約開始となると、12日間（10月6日時点）という異例のスピードで合計1万冊を突破し、サイト予約の送料を無料とすることも発表。販売先は今後、順次拡大していく予定。
■山下浩平氏のコメント
この絵本は、ずっと頭の中にあった誕生の物語を2022年の冬から2023年春にかけて、私的に描いた“ミャクミャク”の設計図の一つでした。
不完全さもありますが、ほぼ手を加えずにそのまま出すことにしました。その方が、当時の想いや熱を、少しでも感じてもらえるのではないか、と思ったからです。
この度、フェリシモさんにお声かけいただき、そして“脈々”と、ご縁がつながり、みなさまの目に触れる機会をいただけたことを、嬉しく思います。
この絵本がたくさんの方の手に届き、これからもミャクミャクが愛され続けられることを願っています。
山下 浩平
■『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり 』
著者：山下 浩平（やました こうへい）
判型：（210×210mm）
仕様： 36ページ／カラー
発行：フェリシモ出版
定価：本体価格2000円 （税込2200円）
