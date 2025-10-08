過去最多タイとなる30人が立候補を予定している静岡･伊東市議選。田久保市長の続投を支持するかが大きな争点となる中、報道機関のアンケートでは25人が不信任案に「賛成」すると回答しました。



8日午前9時半ごろ…。



（記者）

Q.「市議選立候補予定者のうち25人が不信任に賛成とのアンケート結果がでてますが、如何お考えか？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「…」





8日は県知事や他の市長･町長と共にスタートアップ企業と自治体とのマッチングを目指す会に参加しました。（県パブリックピッチイベント）「伊東市長 田久保真紀さん」（伊東市 田久保 真紀 市長）「よろしくお願いします」一番、登壇者に近い席でメモを取りながら話を聞く田久保市長。地域交通のデジタル化を提案する企業に対しして質問する場面も…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「素晴らしいシステムで感心して聞いておりました。私はデバイス大好きなんで、電子チケットとかを使ってるんですけれども…」スタートアップの担当者と名刺交換をした後、報道陣の取材に応じました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「元々興味のある分野ですので、デジタルデバイスとか、そういう電子チケットとか、普段も非常に使う方ですので、きょうは非常に興味深く聞かせていただきました。デジタルの実装もそうなんですけれども、もっと便利な機能についてもどんどん実装して、観光客の方にも市民にも便利な街になるといいなという風に思って、きょうは聞かせていただきました」公務の一方で自らの学歴詐称疑惑が発端となった伊東市議選も迫っています。伊東市役所前には…（記者）「すでに選挙用のポスターを貼る看板が設置されています。過去最多39区画が用意されたということです」今週12日に告示、来週19日に投開票を前に、これまでに過去最多タイとなる30人が立候補を予定しています。（伊東市議選 立候補予定者）「今の町内？とか、自治会が機能してないのも多かったので、そういうことを含めて自分が町おこしの一人として、大きな場所でみなさんに訴えたいなと思ったのがきっかけです」不信任決議を受け、田久保市長が選択した議会の解散により行われる市議選 争点の一つが田久保市長の続投を支持するかどうかです。地元報道機関と伊東記者クラブは立候補予定者30人に対しアンケートを実施、このうち28人が回答しました。まず、田久保市長の支持については24人が「支持しない」1人が「支持する」、3人は「わからない」と回答しました。さらに、注目したいのが、新しい市議会となってから再び田久保市長に不信任決議案が提出された場合の対応についてです。可決されれば田久保市長は失職しますが決議には定員20人の市議会で3分の2以上の出席が必要です。そのため、田久保市長が続投となるには少なくとも7人の反対が必要となります。アンケートで田久保市長の不信任決議案が提出された場合の賛否を聞くと、25人が「賛成」1人が「反対」「未定または無回答」が4人。反対と未定・無回答を合わせても7人には届かず2度目の不信任決議案は可決される公算が大きくなっています。「賛成」する人の理由は…。（立候補予定者･不信任決議に賛成）「多くの市民の皆様が望む明確な対応をせずに混乱を招いた。信頼関係の構築は難しく市政停滞を速やかに解決したい」（立候補予定者･不信任決議に賛成）「1万人以上の署名が集まっている状況からすれば、田久保市長不信任の議決は自明の理である」一方、反対の立候補予定者は「公約実現へ精力的に尽力する現市長を辞職させれば新図書館反対などの民意が無に帰する恐れがある」などと理由を説明。出馬会見では…（伊東市議選 立候補予定者）「前の市長選で民意として田久保市長に託すということが結果として出た。旧体制の伊東の政治への不満、変えてほしいという市民の願いがそのような結果になったと思っている」また、「未定」と回答した人は「感情や空気ではなく市民の声と確かな材料を得て責任ある判断を下すため」と話しています。（伊東市議選 出馬表明）「皆様のご関心の1つである市長に対する不信任案を可決するのかしないのかという点については、現時点では未定です。そのため、この件に関して結論を申し上げることができません」続いては田久保市長が続投の理由に挙げる伊豆高原メガソーラー計画についてです。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私の公約でもあります、新図書館建設計画の中止、そして、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回という、これはもう私に与えられた使命」議会を解散させた後にも…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「メガソーラーの関連におきましても、裁判は続いておりますので、全てが止まって終了しているというわけではございません。裁判に関しますことも、鋭意職員が進めている中の弁護団会議の方に私も参加を希望しておりますし、動いているものはしっかりと動いております」学歴詐称疑惑が指摘される中田久保市長が繰り返し強調してきた公約。アンケートで市議選の立候補予定者にメガソーラー計画のついての考えを聞くと新人1人が「賛成」前市議と新人の26人が「反対」新人1人が「わからない」と回答しました。告示日が次の日曜日に迫る中、7日、田久保市長が登庁した際記者が質問を投げかけると。（記者）「市議選まもなく告示ですが、立候補予定者が1人増え過去最多になりそうですが？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「新聞で知った、どんな政策か知りたい」これまでは無言を貫いていましたが、市議選について一言だけ述べました。その一方、SNSでは市議選の立候補予定者に関する発信もしています。田久保市長の続投の賛否が争点となる市議選。市民はどのような選択をするのでしょうか。（スタジオ解説）（澤井 志帆 キャスター）改めて、こちらがアンケートの結果です。対象者は立候補予定者30人です。まず、田久保市長を支持するかどうかです。田久保市長を支持するかどうかについて、24人が「支持しない」、1人が「支持する」、3人が「分からない」、2人が「無回答」でした。そして、不信任決議案が提出された場合の賛否については、25人が「賛成」、1人が「反対」、4人が「未定」「無回答」となりまして、基本的に田久保市長を「支持しない」と答えた人は、この不信任決議案に「賛成する」という結果となりました。（津川 祥吾 アンカー）これ数字だけを見るとですね、今回のこの30人がそのまま立候補された場合、どのような結果になろうと、誰が当選したとしても、不信任決議がもう1回出れば採決をされて、田久保市長が失職をするというふうに、数字だけ見ると見えますけども、問題は、「なぜ」という、その理由の部分ですね。中身がちょっと気になりますよね。（澤井 志帆 キャスター）その不信任案の賛否の理由です。「賛成」と答えた人はこちらです。説明責任を果たさず、市民生活よりも自己保身を優先している、などの意見。そして一方、「反対」については、公約実現へ精力的に尽力する現市長を辞職させれば、新図書館反対などの民意が無に帰する恐れがある。また、記載がなかった人はこちらです。市民の声と確かな材料を得て、責任ある判断を下すため、などとなりました。