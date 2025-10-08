運転士の不足で減便が続く山形鉄道・フラワー長井線をめぐり、運転士を担う、長井市の地域おこし協力隊員1人が10月1日付で着任し8日、辞令書が交付されました。



10月1日付で長井市の地域おこし協力隊に着任したのは、奈良県王寺町出身の吉田行宏さん（32）らあわせて3人です。8日は内谷重治市長から3人に辞令書が手渡されました。このうち吉田さんは、フラワー長井線の運転士を担います。





吉田行宏さん「元々鉄道がずっと好きで運転士になりたいとずっと思っていた。自分の夢を叶えられると頑張っていこうと思い応募した」フラワー長井線をめぐってはことし2月末までに運転士などあわせて5人が相次いで退職したため、運行する第三セクターの「山形鉄道」がスタッフの減少でこれまでのダイヤを維持できないとして、ことし4月から従来の上下24本を16本に減便しています。吉田さんは今後、山形鉄道に派遣され、フラワー長井線を利用した地域交通の活性化を図りつつ運転士の資格取得に必要な研修に取り組む予定です。山形鉄道や長井市によりますと資格の取得にはおおむね2年を要するということです。任期は最大3年で市では任期満了後もフラワー長井線の運転士として吉田さんに働いてほしいとしています。吉田行宏さん「期待がすごく大きいと感じたので少しでも応えられるよう頑張って勉強して運転士になりたい。ワンマン列車なのでお客様に積極的に声かけしたり乗ってよかったなと言ってもらえるような運転士になりたい」吉田さんはこれまで契約社員としてJR西日本で車掌を務めるなど鉄道業界での経験はありますが車両の運転に携わるのは初めてということです。内谷重治長井市長「吉田さんは本当に鉄道が好きな人と思うので地方鉄道のよさをぜひ伝えていただけるよう明るい親切な運転士になってほしい」長井市はこのほか、山形鉄道の運転士を担う地域起こし協力隊員をもう1人採用していて、こちらは年内に着任予定ということです。山形鉄道では、隊員2人が資格を取得した後、ほかの運転士の採用状況を見ながらダイヤの見直しを検討したいとしています。