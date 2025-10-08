元広島監督の達川光男氏（70）が7日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。番組初となる珍事を巻き起こした。

フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が番組MCを務める同番組。達川氏が広島商での球児時代などについて、面白おかしく延々としゃべり倒していた時だった。

番組アシスタントを務める同局の遠藤玲子アナウンサー（43）が「ちょっとですね…達川さん、大変なんです…」と神妙な顔で切り出すと、一瞬で全てを察したように「時間がないよね」と即座に斬り返す達川氏。

遠藤アナは「これね、番組始まって…初めてなんですけど…。番組初…のことなんですけど…」と言いにくそうにしながらも「なんとですね、プロに入る…前に話が終わってしまうという…」と告げた。

画面右上には「番組史上初『プロ入り前』で時間切れ 広島入団後の話は後日に…」とのテロップ。次週に後編を放送…ではなく、いつになるか分からない「後日」という衝撃的な文字が並んだ。

すると、ただでは終わらないエンターテイナー、達川氏。「いいですよ。締めましょうよ」と収録終了を笑顔で受けとめると、「広島時代は胃から汗が出ましたよ」と一言で現役時代を表現して締めくくり、徳光らの苦笑いを誘っていた。