侍ジャパン井端弘和監督が8日、11月15日から開催される『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』に向けて、代表メンバーを発表。今回監督を務める井端弘和監督が選出に際しコメントをしました。

投手部門では中日のルーキー金丸夢斗投手ら15人を選出しました。金丸投手は今季は15試合に登板し、2勝6敗、防御率2.61と活躍。井端監督は「ボールは素晴らしいボールを投げてますし、成績というよりボールを見させていただき、ショートイニングの可能性があると思っています」と期待を寄せました。

内野手部門では2023年WBCを経験したDeNAの牧秀悟選手や巨人の岡本和真選手など6人が選出。29歳の岡本選手には「前回の優勝メンバーですし、年齢も30近い。若い選手を引っ張っていって欲しい。主軸を期待しています」と期待を寄せつつ、「二遊間も多めに呼んでるのできっちり見極めて、今まで呼んだ選手も含め考えたいと思います」と今回の選出理由を明かしました。

また捕手部門では阪神の坂本誠志郎選手ら4人、外野手部門では阪神の森下翔太選手など3人が選出されました、

井端監督は今回の選出の意図に「競争が第1ですし、国内組でしかないポジションがいくつかあるので勝ち抜いて欲しい」と説明し、選手たちに激励のコメントをしました。

▽侍ジャパンメンバー一覧

【投手】

森浦 大輔(広島)

隅田 知一郎(西武)

大勢(巨人)

種市 篤暉(ロッテ)

伊藤 大海(日本ハム)

郄橋 宏斗(中日)

曽谷 龍平(オリックス)

金丸 夢斗(中日)

及川 雅貴(阪神)

藤平 尚真(楽天)

北山 亘基(日本ハム)

平良 海馬(西武)

西口 直人(楽天)

松本 裕樹(ソフトバンク)

松山 晋也(中日)

【捕手】

若月 健矢(オリックス)

岸田 行倫(巨人)

坂本 誠志郎(阪神)

中村 悠平(ヤクルト)

【内野手】

牧 秀悟(DeNA)

牧原 大成(ソフトバンク)

村林 一輝(楽天)

岡本 和真(巨人)

小園 海斗(広島)

野村 勇(ソフトバンク)

【外野手】森下 翔太(阪神)五十幡 亮汰(日本ハム)岡林 勇希(中日)